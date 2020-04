Czy poluzowanie restrykcji wpłynęło na liczbę zakażeń? Wiceminister zdrowia komentuje

Jak poinformował Kraska podczas konferencji prasowej, w poniedziałek lub wtorek będzie wiadomo, jak dotychczasowe poluzowanie restrykcji wpłynęło na ilość zachorowań. – Wtedy będziemy wiedzieli, czy można iść dalej i wykonywać następne poluźnienia – powiedział.

Przekazał również, że przez ostatnią dobę wykonanych zostało 14 tys. testów na obecność koronawirusa. Podkreślił, że jest 86 laboratoriów w Polsce, które mają zdolność wykonywania badań 25 tys. próbek na dobę. Dlatego – zauważył – można robić ich więcej i o to zaapelował do pracowników medycznych.

Jak dodał, uruchomiona została nowa mobilna forma badań. – Chcemy, żeby przed każdym szpitalem w Polsce, gdzie są rozstawione namioty do triażu, aby w tym miejscu powstały te punkty pobrań próbek – tłumaczył Kraska. Podkreślił, że w początkowej fazie funkcjonowania przeznaczone są one dla osób w kwarantannie. Wyjaśnił, że „np. w 12 dobie kwarantanny osoba nią objęta może podjechać samochodem i bez wysiadania z niego mieć pobraną próbkę; wynik otrzymany w dwa dni pokaże, czy dalej ma zostać w kwarantannie". – Badania te będą refundowane przez NFZ i chcemy, aby działały między godz. 8 a 18 – dodał. Wyraził jednocześnie nadzieję, że to zwiększy ilość pobrań w Polsce.

Wiceszef MZ pytany o ewentualne otwarcie granic zauważył, że póki co, są zamknięte do 3 maja. – Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznych, analizujemy je codziennie – powiedział. – Ta decyzja będzie podejmowana praktycznie z dnia na dzień, jeśli będziemy mieli pewność, że nie spowoduje to zwiększonej liczby zakażeń – zaznaczył.

Zakażenie koronawirusem potwierdzono dotąd u 11 067 osób, z których 499 zmarło. (PAP)

autor: Dorota Stelmaszczyk