Kto jest prawdziwym autorem listu „Solidarności" do Porozumienia? „Rachoń listy Gwiazdom pisze”

Jak poinformował portal niezalezna.pl, 70 działaczy opozycji antykomunistycznej „Solidarności” i więźniów politycznych zwróciło się w liście otwartym do posłów Porozumienia z prośbą o odpowiedzialne zachowanie podczas głosowania nad ustawą o wyborach korespondencyjnych. Zaapelowali, aby politycy należący do ugrupowania Jarosława Gowina „zdali egzamin z dojrzałości publicznej”.

Temat listu opozycjonistów do posłów Porozumienia został poruszony na antenie TVP Info. – Zwracam się na początku do pana Andrzeja Gwiazdy. „To chwila próby. Jeśli wyjdą z niej państwo zwycięsko, jeżeli nie dopuszczą do tego, by w kraju zapanował chaos i niepewność, to zdadzą państwo egzamin z dojrzałości publicznej i przysłużą się RP”. Dlaczego podpisali się Państwo pod tym listem? – zapytał Michał Rachoń w programie „Minęła 20”.

„Chwała Bogu napisaliście ten tekst za nas”

– Bo to jest prawdziwy tekst, doskonale oddaje sytuację, również oddaje nasze poglądy – odpowiedział Andrzej Gwiazda. – No, po prostu: chwała Bogu napisaliście ten tekst za nas, to jest bardzo sympatyczne, że są ludzie, którzy potrafią napisać tekst, który uznajemy za swój – wyjaśnił dalej, nie podając nazwiska lub nazwisk osób, które miały wykonać to zadanie. „Rachoń listy Gwiazdom pisze” – podsumował Michał Szczerba na Twitterze.

