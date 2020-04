NA ŻYWO: Morawiecki ogłasza zniesienie kolejnych obostrzeń. Co się zmienia?

Od 6 maja dopuszczona zostaje możliwość otwierania żłobków i przedszkoli. Morawiecki zaznaczył jednak, że decyzje w tym względzie podejmowane będą przez właścicieli tych placówek.

Od 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Data ta – jak doprecyzował premier – jest specjalnie ustalona na czas po weekendzie majowym, aby ograniczyć podróże.

Od 4 maja otwarte zostaną także galerie handlowe. Pozostaje jednak zasada, że na 15 metrów kwadratowych w jednym sklepie może przebywać jeden klient.

Również od 4 maja możliwe będzie ponowne przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych.

4 maja otwarte zostaną także niektóre instytucje kultury.

Przyszłe etapy luzowania obostrzeń będą ogłaszane w cyklu dwutygodniowym.

10:53 Zakończyła się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Dziękujemy, że byli Państwo z nami. 10:52 - Dobra organizacja wyborów w trybie korespondencyjnych jest zależna od decyzji Senatu. Apeluję do Senatu, aby były one podejmowane jak najszybciej - powiedział Morawiecki, odpowiadając na pytanie o słowa szefa PKW. Premier podkreślił, że wybory muszą zostać przeprowadzone, ponieważ jest to wymóg konstytucji. 10:48 Czy rząd podtrzymuje plany zajęć dla dzieci w klasach 1-3? - W kolejnych etapach można także rozważać tę formę opiekuńczą, aby odciążyć rodziców. Natomiast ta forma edukacyjna obejmuje już znacznie większą ilość osób i o niej będziemy osobno informowali - podał Szumowski. 10:47 Co z otwarciem kin? - Nie podajemy bardzo dokładnych dat, bo koronawirus może szybko zweryfikować nasze podejście i będziemy musieli zmieniać te daty - odpowiedział premier. 10:46 Jak będą wyglądać zalecenia dotyczące spotkań u rodziny, a także wesel lub chrzcin? - Zdrowy rozsądek jest kluczowy. W tej chwili duże imprezy typu wesela nie są rekomendowane. To jest duże ryzyko. Wiemy z historii, że imprezy masowe były jedną z tych bomb epidemicznych, dlatego utrzymujemy zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób nadal - odpowiedział Szumowski. 10:45 Co z hotelowymi restauracjami? - O otwarciu restauracji myślimy w kolejnych etapach - powiedział premier. 10:44 Czy w majówkę będą możliwe większe zgromadzenia? - Ja bardzo zachęcam do tego, aby ten dystans trzymać. Wiele zależy od tego, czy odpowiedzialnie będziemy unikać tych dużych zgromadzeń - mówił Szumowski. 10:43 Czy przywrócone zostaną rowery miejskie? - Myślimy o tym, żeby w krótkim czasie przywrócić rowery miejskie, ale zachęcam do tego, aby każdy, kto z nich korzystał nosił przy sobie środek dezynfekujący. Myślimy o tym, aby za 2 tygodnie to wprowadzić - powiedział Morawiecki. 10:42 Czy zostanie przywrócona możliwość porodów rodzinnych? - Takiego odgórnego zakazu nie było, to zależy od możliwości danej jednostki, czy jest możliwość izolacji tej rodziny od drugiej rodziny, która jest obok. Dyrektorzy placówek mogą myśleć o tym, żeby wprowadzić porody rodzinne - odpowiedział Szumowski. 10:41 Czy będzie wsparcie dla hotelarstwa i turystyki? - Cała tarcza antykryzysowa dotyczy tych branż, które zostały dotknięte kryzysem. Jednoznacznie odpowiedź brzmi - tak, bo chcemy najbardziej chronić te branże, które zostały najbardziej dotknięte - powiedział Morawiecki. 10:40 - Chcemy, żeby wracały już wszystkie możliwe zabiegi - badania profilaktyczne, rehabilitację. Na szczęście mamy erecepty - wspomniał Szumowski, dodając, że kluczowe okazało się także diagnozowanie telefoniczne pacjentów. - Bardzo proszę o rozsądek na majówkę, bo od tego będą zależały kolejne etapy - zakończył Szumowski. 10:38 - Uruchamianie tych instytucji, miejsc pracy, sklepów dużych, musi być w reżimie bezpieczeństwa - reżimie, który musi zabezpieczyć nas samych czy nasze dzieci, gdy pójdziemy do galerii. Tutaj dużą rolę odgrywa inspekcja sanitarna - mówił. - Pamiętajmy, że trzeba to robić bardzo bezpiecznie i bardzo ostrożnie - podał. 10:36 Szumowski zaznaczył, że musimy zmniejszyć transmisję koronawirusa, a powrót do normalności będzie zależał od tego czy będziemy się dystansować. 10:35 - Wprowadzamy różne działania, żeby zwiększyć liczbę testów. Chcemy testować personel w DPS-ach, ZOL-ach. Ale też dajemy różne rozwiązania legislacyjne i finansowe, aby obronić tych najsłabszych. Chcemy zaproponować model pracy, który polegałby na tygodniu pracy i tygodniu odpoczynku. Będziemy przekazywali na to środki szpitalom - zaznaczył i dodał, że to, czy skorzystają z tego, zdecydują władze szpitala. 10:34 - Wczoraj zrobiono ponad 14 tys. testów. I w tym było duże ognisko z kopalni. Ale więcej osób zdrowieje, niż ulega zakażeniu i z tego się niezwykle cieszymy. Chciałbym, żeby w tym kierunku wszystko przebiegało. Ale wczoraj jechałem do pracy rowerem i ogromna rzesza ludzi na ulicy albo nie ma maski albo ma ją zsuniętą. To nie jest odwaga, to jest lekceważenie tego, że mogę zarazić innych. To objaw egoizmu. Dlatego apelują - w przestrzeni publicznej zakładajmy maski - podkreślił Szumowski. 10:32 Głos zabiera minister zdrowia Łukasz Szumowski. 10:30 - Nikt z nas nie decydował o nadejściu pandemii, ale to od nas zależy, jak długo będziemy sobie z nią radzić. Jestem przekonany, że przez nasze odpowiedzialne działania, możemy luzować gospodarkę i kształtować nadzieję na nową normalność - mówił. 10:29 - Ten kolejny etap redukowania obostrzeń to dobre wieści dla gospodarki. To wyprostowanie krzywej jest trudnym zadaniem przed nami. To luzowanie obostrzeń może spowodować, że sobie pofolgujemy i będziemy łamali zasady dystansowania się społecznego. Nie róbmy tego proszę państwa - zaapelował. 10:28 - Tarcza finansowa jest finansowana z budżetu państwa polskiego dla małych i średnich firm. Dotrzymaliśmy słowa i już dzisiaj przyjmujemy wnioski w tej sprawie i będą one realizowane. Ja jestem codziennie w kontakcie z przedsiębiorcami i chcę uratować maksymalnie wiele - mówił Morawiecki. - Już dzisiaj obroniliśmy 2 mln miejsc pracy - wyjaśnił. 10:27 Morawiecki podkreślił, że dalsze luzowanie obostrzeń będzie uzależnione od trzech czynników: liczby chorych i ozdrowiałych, dystansowania społecznego i wydajności służby zdrowia. 10:26 - Już te dzisiejsze zluzowanie obostrzeń jest niezwykle ważne - powiedział. - Już dziś wchodzi w życie tarcza - podał. 10:25 - Przyszłe etapy będą w cyklu dwutygodniowym ogłaszane - podał. 10:24 - Także otwieramy od 4 maja instytucje kultury, niektóre muzea - mówił dalej Morawiecki. - Zostanie to dokładnie określone w ustawie. Podobnie przypominam o naszym drugim etapie dla sportu. Poszerzamy te możliwości - już wkrótce na obiektach otwartych - orlikach, boiskach szkolnych - będzie można uprawiać sport - mówił. 10:23 - To luzowanie obejmie także dziedzinę, jaką jest rehabilitacja. Ze względu na to, że to są zabiegi bardzo ważne dla zdrowia, konieczne są do przeprowadzania w cyklach - one także będą możliwe od 4 maja - mówił. 10:22 - Od 4 maja otwieramy również hotele i miejsca noclegowe. Od 4 maja - po to, żebyśmy nie ruszyli na majówkę w różne miejsca. Zachowajmy perspektywę większego rygoru na przerwę majową - mówił. - 4 maja również będą mogły być otwarte galerie handlowe - podał. - Na 15 metrów kwadratowych w jednym sklepie może przebywać jeden klient - wyjaśnił. - Teraz także sklepy meblowe, budowlane - to będzie dokładnie opisane w rozporządzeniu - wyjaśnił. 10:21 - W tej drugiej fazie od 6 maja chcemy dopuścić możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Każde decyzje będą podejmowane przez każde to miejsce - podkreślił. - Dla osób, które nie będą mogły odprowadzić swojego dziecka do przedszkola czy żłobka, wciąż będziemy mieć zasiłek opiekuńczy. W tych miejscach też zapewnimy środki dezynfekcyjne - przekazał. 10:20 - Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, ale nawet o centymetr nie luzujemy reguł bezpieczeństwa. Dzisiaj widać, że niektórzy pozwalają sobie na więcej swobody. Trzymajmy się tych zasad - zaapelował. 10:19 Morawiecki wspomniał o dramatycznej sytuacji w Hiszpanii i zaznaczył, że jest to także wyznacznik tego, w jaki sposób w Polsce luzować obostrzenia. - Nie przejęliśmy całkowitej kontroli nad koronawirusem. Czasami luzujemy obostrzenia, czasami też pewnie będzie potrzebny krok wstecz - wyjaśnił. 10:18 - Mamy najprawdopodobniej liczbę osób, które wyzdrowiały i to jest liczba 370. Będzie mniej lub bardzo podobna liczba osób, które zostaną zakażone koronawirusem w Polsce - podał Morawiecki. - To pierwszy taki dzień, w którym możemy powiedzieć, że jest przyrost osób, które zdrowieją - dodał. 10:16 Rozpoczyna się konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. 10:08 Rozpoczęcie konferencji nieco się opóźnia. 09:50 Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego rozpocząć się ma około godziny 10:00.





Przypomnijmy, pierwszy etap odmrażania gospodarki wszedł w życie 20 kwietnia. Cały plan odmrażania gospodarki i życia społecznego rozpisany został na cztery fazy, a na razie wprowadzone zostały rozwiązania z pierwszego etapu. Od początku zapowiadano, że tempo wprowadzania kolejnych z nich uzależnione jest od kilku czynników, m.in. przyrostu zachorowań, liczby wolnych łóżek w szpitalach i pacjentów w ciężkim stanie.

