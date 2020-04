Open'er Festival 2020 odwołany. Podano datę następnej edycji

Tegoroczna edycja Open'er Festival miała odbyć się w pierwszy weekend lipca, a organizatorzy przewidzieli koncerty takich artystów jak Taylor Swift, The Killers, The Cure czy The Chemical Brothers. Te plany zrewidował koronawirus, o czym poinformowano na oficjalnej stronie wydarzenia. „Z wielką przykrością i smutkiem informujemy, że ze względu na trwający globalny kryzys epidemiczny, w trosce o bezpieczeństwo uczestników jak i wszystkich pracujących na festiwalu, a także w obliczu decyzji administracyjnych władz, tegoroczna edycja Open'er Festival powered by Orange się nie odbędzie” – czytamy w komunikacie.

Co z biletami na Open'er Festival 2020?

Szef firmy Alter Art odpowiedzialnej za organizację podkreślił z kolei, że tegoroczne lato będzie pierwszym bez Open'era od 2002 roku. „Dziwne i dewastujące uczucie. Mrok i smutek. Festiwale letnie to wszystko czego koronawirus nienawidzi. To emanacja życia, to muzyka i sztuka przeżywana razem, to wolność i radość. To celebracja zarówno wspólnoty jak i indywidualizmu. Tę rundę wirus wygrał, ale spokojnie – nie z takimi problemami ludzkość już sobie radziła. Zaraz wracamy. I będzie to powrót spektakularny!” – przekazał Mikołaj Ziółkowski.

Ziółkowski podkreślił, że w przyszłym roku zostanie zrealizowany niemal cały program zaplanowany na tegoroczną edycję. Organizatorzy chcą uzupełnić do dodatkowo o nowe elementy, a przyszłoroczna impreza rozpocznie się 30 czerwca i potrwa do 3 lipca. Ci, którzy zakupili już bilety na festiwal, mogą je zachować na przyszły rok. „Zachowując je wspieracie cały muzyczny i festiwalowy świat” – podkreślili organizatorzy. Sprzedaż biletów na Open'er Festival 2021 ruszy z kolei już 1 lipca.

