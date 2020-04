„Trafiony Zatopiony” Joanny Miziołek. Sprawdzamy skrzynkę pocztową Jarosława Kaczyńskiego

Jarosław Kaczyński forsuje pomysł przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, ale zdaniem dziennikarzy kanału „Wolne Media” nie miał zamontowanej skrzynki pocztowej.

Grzegorz Schetyna promował kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na kandydatkę na premiera, by później stała się naturalną kandydatką na prezydenta, a teraz twierdzi, że to nie on jest ojcem kandydatury pani wicemarszałek.

Sama polityk zaś deklaruje, że nigdy nie mówiła, że nie wystartuje w wyborach, choć namawia do tego, by w nich nie głosować. O tym, o co w tym wszystkim chodzi, w najnowszym odcinku cyklu „Trafiony Zatopiony”.