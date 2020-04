Kiedy otwarcie salonów fryzjerskich? Znamy wstępny termin

– Otwieranie salonów fryzjerskich i kosmetycznych będzie tematem następnego etapu odmrażania gospodarki. Wszyscy chcielibyśmy uruchomienia kolejnych sektorów – powiedział Piotr Müller, który pojawił się w programie „Wydarzenia i Opinie”. Rzecznik rządu pytany o możliwy termin wznowienia działalności salonów fryzjerskich ocenił, że jego zdaniem realnym terminem jest połowa maja. – Liczymy na to, że jeżeli liczba zachorowań nie zwiększy się i wszyscy będziemy się stosować do tych standardów, które obowiązują, takich jak noszenie maseczek w miejscach publicznych, to faktycznie będzie to możliwe – podkreślił.

Co ze spotkaniami w majówkę?

Müller podkreślił, że działania w kierunku ograniczenia rozprzestrzenia się wirusa muszą opierać się na ograniczaniu kontaktów społecznych. – Otwieranie każdego kolejnego sektora gospodarki to jest zwiększanie tej liczby. Musimy robić to na tyle rozsądnie, w sposób rozłożony w czasie, by weryfikować, czy służba zdrowia nadal jest w stanie pomagać wszystkim osobom, które są chore – dodał.

Rzecznik rządu był pytany przed prowadzącego rozmowę o to, czy można zorganizować podczas majówki spotkanie sześciu osób w parku. Gość Polsat News odpowiedział twierdząco, ale przypomniał o konieczności zachowania odpowiedniej odległości, czyli w przypadku przestrzeni publicznej dwumetrowych odstępów. – Aczkolwiek, jeżeli nie jest ono (spotkanie – przyp.red) konieczne, to zalecamy, by tego nie robić – podsumował.

Na czym polega drugi etap odmrażania gospodarki?

Mateusz Morawiecki przedstawił w środę 29 kwietnia nowe zasady i daty wprowadzania regulacji w ramach tzw. II etapu odmrażania gospodarki. Oto podstawowe punkty:

Od 6 maja dopuszczona zostaje możliwość otwierania żłobków i przedszkoli. Morawiecki zaznaczył jednak, że decyzje w tym względzie podejmowane będą przez właścicieli tych placówek.

Od 4 maja otwarte zostaną hotele i miejsca noclegowe. Data ta – jak doprecyzował premier – jest specjalnie ustalona na czas po weekendzie majowym, aby ograniczyć podróże.

Od 4 maja otwarte zostaną także galerie handlowe. Pozostaje jednak zasada, że na 15 metrów kwadratowych w jednym sklepie może przebywać jeden klient.

Również od 4 maja możliwe będzie ponowne przeprowadzenia zabiegów rehabilitacyjnych.

4 maja otwarte zostaną także niektóre instytucje kultury.

Przyszłe etapy luzowania obostrzeń będą ogłaszane w cyklu dwutygodniowym.

