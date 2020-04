Jak PiS przekonuje posłów od Gowina

– Sam Kaczyński dzwonił do młodych polityków Porozumienia zapraszając na rozmowę, co wywołało duże zaskoczenie. Wcześniej prezes PiS wysyłał do polityków z innych partii emisariuszy, a teraz poprosił, żeby łączono go telefonicznie bezpośrednio z nimi. To pokazuje, jak bardzo Kaczyński jest zdeterminowany by przekonać do siebie polityków Porozumienia – opowiada nasz informator, który zna kulisy rozmów.

Jeden z polityków, który odbył rozmowę z prezesem PiS zdaniem naszego informatora opisywał ją w dość osobliwy sposób. – Mówił mi, że czuł się jakby rozmawiał ze swoim wujkiem, który żyje w trochę innym świecie. Z jednej strony połechtało to ego polityka młodego polityka Porozumienia, że sam Jarosław Kaczyński zaprosił go na rozmowę, z drugiej poseł zdał sobie sprawę, bo obaj nieco inaczej odbierają dzisiejszy świat – opisuje nasz rozmówca.

I twierdzi, że wobec terminu majowych wyborów, Kościół nie przyjął stanowiska PiS, o czym ma świadczyć apel Episkopatu do rządzących i opozycji.

– Stanowisko episkopatu jest częściowo wynikiem spotkań posłów Porozumienia z biskupami. Bo politycy partii Jarosława Gowina w ostatnich dniach przestawiali swoje stanowisko dotyczące wyborów hierarchom kościelnym. Usłyszeli od nich, że jeśli sprzeciwią się wyborom w maju, to nie mają się czego obawiać, bo hierarchowie się od nich nie odwrócą – twierdzi nasz rozmówca.

We wtorek Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski wydała apel, w którym prosi odpowiedzialnych za Polskę o to, aby „w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów”.

„Z apelem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich” zwraca się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

Czy takie stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu oznacza, że Porozumienie, kosztem PiS, zyskało wpływy u hierarchów kościelnych? Osoba z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego w rozmowie z nami temu zaprzecza.