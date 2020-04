Szef MEN skrytykował prezydenta Białegostoku, ten odpowiada. „Kłamliwe insynuacje i manipulacje”

– Wczoraj premier poinformował o tym, że od 6 maja otwieramy przedszkola. Opublikowaliśmy więc na stronie ministerstwa odpowiednie rozporządzenia, a jeszcze wcześniej umieściliśmy tam wytyczne, o których wspominał minister zdrowia. Wytyczne które zostaną uszczegółowione i tylko na podstawie tych wytycznych tak naprawdę jesteśmy w stanie odpowiedzieć na chociażby te pytania, które zadawał nam prezydent Trzaskowski – mówił na konferencji prasowej Dariusz Piontkowski. Minister edukacji ocenił, że warszawscy urzędnicy nie przeglądają stron rządowych, skoro zadają pytania, na które odpowiedzi znajdują się we wspomnianych serwisach.

Podczas swojego wystąpienia Piontkowski wspomniał także o sytuacji w Białymstoku, gdzie prezydent podjął decyzję o nie otwieraniu żłobków i przedszkoli do 24 maja. Przypomnijmy, przedszkola pozostaną zamknięte także m.in. w Poznaniu, Warszawie czy Łodzi. – Z tego co wiem, nie zapytał (prezydent Białegostoku – przyp.red) ani jednego nauczyciela, ani rodzica czy są zainteresowani opieką. Tuż po tym otrzymałem SMS od jednej z nauczycielek, cieszyła się że wracają do pracy – stwierdził szef resortu edukacji.

Odpowiedź Truskolaskiego

Co na to sam zainteresowany? W przysłanym do naszej redakcji oświadczeniu Tadeusz Truskolaski ocenił, że wypowiedź Piontkowskiego to „kłamliwe insynuacje i manipulacje” . „Podejmując decyzję o pozostawieniu publicznych żłobków i przedszkoli zamkniętych opierałem się na opiniach nauczycieli – dyrektorów tych placówek” – przekazał prezydent Białegostoku. Truskolaski dodał, że w czwartek 30 kwietnia jego zastępca wziął udział w konsultacjach z przedstawicielami miejskich żłobków oraz przedszkoli – zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Po rozmowach w gronie 15 osób, w tym z udziałem przewodniczącej Komisji Oświaty w Radzie Miasta Joanna Misiuk oraz dyrektor departamentu edukacji Ewy Mituły wszyscy mieli stwierdzić, że „należy odłożyć w czasie otwieranie żłobków i przedszkoli po to, aby odpowiednio się do tego przygotować” .

Samorządowiec w swoim oświadczeniu zaznaczył, że dzień wcześniej zwrócił się do Mateusza Morawieckiego z prośbą o przekazanie dokładnych wytycznych dotyczących otwierania żłobków i przedszkoli. Ocenił, że dopiero po analizie tych wytycznych możliwe jest ocenienie, które placówki mogą zostać otwarte. „Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców oraz pracowników żłobków i przedszkoli jest dla nas najważniejsze, w odróżnieniu od stanowiska ministra Piontkowskiego. Dlatego też zdecydowałem się dać żłobkom i przedszkolom czas na przygotowanie do wznowienia działalności” – dodał Truskolaski i podkreślił, że na terenie Białegostoku żłobka i przedszkola pozostaną zamknięte do 24 maja.

Czytaj także:

Przedstawiono szczegóły otwarcia przedszkoli. Czy dzieci będą musiały nosić maseczki?