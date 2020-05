Majówka będzie deszczowa. Czekają nas gwałtowne burze i porywisty wiatr

Zapowiada się pogodny piątek na Suwalszczyźnie i Podlasiu. W pozostałych regionach kraju przelotnie popada deszcz o sumie 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na zachodzie i południu kraju pojawią się burze, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza nad Zatoką Gdańską do 20℃ na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, w porywach rozpędzi się do 40 kilometrów na godzinę, a w czasie burzy do 70 km/h.

Sobota upłynie pod znakiem przelotnych opadów deszczu o sumie 5-10 l/mkw. Na wschodzie prognozowane są burze w czasie których spadnie do 10-20 l/mkw. Termometry pokażą od 16℃ na Pomorzu do 20℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 70 km/h.

Na niedzielę synoptycy prognozują przelotne opady deszczu do 5-10 l/mkw. Na zachodzie Polski zagrzmi. W czasie burz spadnie do 10-20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 15℃ na Pomorzu do 19℃ na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach rozpędzi się do 40 km/h, a w czasie burzy do 70 km/h.

Czytaj także:

16 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Sam proces trwał wiele lat