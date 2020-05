O normalnej majówce można zapomnieć. Na szczęście są jeszcze MEMY

Ta majówka jest jedyna w swoim rodzaju. Nie dość, że przypada na weekend, przez co osoby pracujące nie mogą zorganizować sobie dłuższego urlopu, to jeszcze jesteśmy w trakcie epidemii koronawirusa. To sprawia, że chociaż władze zaczynają z umiarkowanym optymizmem spoglądać na sytuację w kraju, to sytuacja wciąż jest daleka od normalności. By uniknąć kolejnych zachorowań jesteśmy zachęcani do pozostawania w domach przez co nie pozostaje nic innego jak powspominać czasy, gdy jedynym zmartwieniem przed weekendem majowym było to, ile kilogramów kiełbasy oraz karkówki kupić.

