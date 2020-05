Adam Bielan dla „Wprost”: Nie toczę wojny z Gowinem. W Porozumieniu nie ma jakiegokolwiek flirtu z opozycją

Pan już jest w pełni człowiekiem Jarosława Kaczyńskiego?

Jestem przewodniczącym Konwencji Krajowej Porozumienia, które tworzy Zjednoczoną Prawicę. Uważam, że Zjednoczona Prawica to bardzo dobry, skuteczny projekt polityczny. Od momentu powstania w 2014 roku wygrywamy wszystkie wybory i co ważniejsze pozytywnie zmieniamy Polskę.

Mówi się o tym, że w Porozumieniu toczy się wojna między Panem a Jarosławem Gowinem. Iskrzy między wami dzisiaj?

Nie nazwałbym tego wojną, to gruba przesada. Jest różnica zdań.

Chodzą słuchy, że minister Zbigniew Gryglas stara się pozyskać ludzi z Porozumienia do PiS-u? Prezes PiS wysyła emisariuszy?

Zbigniew Gryglas był naszym kandydatem w ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych. Z naszej rekomendacji pełni w tej chwili funkcję rządową. Szkalujące plotki na jego temat rozpuszcza wśród dziennikarzy jeden z młodych działaczy partyjnych, który przegrał wewnętrzną rywalizację o miejsce na liście. Mam nadzieję, że takie zachowanie nie będzie dłużej tolerowane przez władze partii.

Spekuluje się o zbliżaniu się Jarosława Gowina do PSL. Pana zdaniem to możliwy scenariusz?

Po dziesiątkach rozmów z koleżankami i kolegami z Porozumienia mogę powiedzieć jedno: w partii nie ma poparcia dla rozbicia koalicji rządowej i jakiegokolwiek flirtu z opozycją. Przygniatająca większość naszych działaczy chce pozostania w Zjednoczonej Prawicy.

Dlaczego Jarosław Kaczyński uparł się na majowe wybory?

Konstytucja.

Używanie argumentu konstytucji jest chyba jednak teraz lekką hipokryzją.

Wybory muszą się odbyć w konstytucyjnym terminie. W przeciwnym wypadku do kryzysu epidemicznego oraz gospodarczego dołożymy bardzo poważny kryzys polityczny.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak powiedział kilka dni temu w Senacie, że z jego punktu widzenia jest tyle zastrzeżeń, że w pełnym zakresie nie da się przeprowadzić wolnych wyborów. Nie niepokoi to Pana?

Nasza konstytucja mówi bardzo wyraźnie, że wybory muszą się odbyć do 75. dnia przed upływem kadencji prezydenta, a wiec do 23 maja. To nie jest nasz wymysł, to twardy i jednoznaczny zapis. Nie można ot tak przesunąć sobie daty wyborów. Jeżeli stworzymy precedens, to w przyszłości, ktoś o skłonnościach autorytarnych, kto straci poparcie Polaków, na podstawie tego przykładu będzie mógł odsuwać wybory.

Jest też apel episkopatu, żeby rządzący i opozycja porozumieli się w kwestii zapewniania wolnych i uczciwych wyborów.

Podpisuję się pod słowami episkopatu. Chciałbym, żeby opozycja się z nami porozumiała. Ostatnie tygodnie pokazały jednak, że to jest niemożliwe. Zjednoczona Prawica zgodziła się na poprawkę Jarosława Gowina do konstytucji, choć wszyscy wiedzieliśmy, że wydłużanie kadencji w trakcie jej trwania nie jest rozwiązaniem idealnym. Ale w imię kompromisu wewnątrz naszego obozu oraz dialogu z opozycją podpisali się pod tym zarówno Jarosław Kaczyński, jak i Mateusz Morawiecki. Niestety ta propozycja została obcesowo, brutalnie odrzucona. To pokazuje intencje opozycji. Opozycja wyznaje zasadę im gorzej w państwie tym lepiej dla nich. Chce doprowadzić do jak największego chaosu, licząc, że odpowiedzialność za to spadnie na nas.

Nie obawia się Pan piętrzących się dziś problemów, jakie mogą się pojawić podczas wyborów korespondencyjnych? Profesor Jarosław Flis, socjolog, zwraca uwagę, że np. numer PESEL Jarosława Kaczyńskiego jest powszechnie znany i w ten sposób wiele osób w Warszawie może oddać nieważny głos podszywając się pod prezesa PiS.

Podszycie się pod czyjąś tożsamość jest bardzo poważnym przestępstwem przeciwko wyborom. Zawsze należy brać pod uwagę, że ktoś popełni przestępstwo. Wtedy mam nadzieję, że wymiar sprawiedliwości zadziała. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby Polacy zaczęli masowo popełniać przestępstwa ze względu na swoje zacietrzewienie polityczne. Sfałszowanie karty do głosowania byłoby przestępstwem.

Ale to nie jedyny problem. Jarosław Flis zwraca uwagę, że liczenie głosów po wyborach może potrwać miesiąc.

Mam nadzieję, że to nie będzie trwało tak długo. Alternatywą było stworzenie większej liczby komisji wyborczych, ale wtedy byłyby krzyki o zagrożeniu epidemicznym.

A co zrobicie, jak opozycja razem z Jarosławem Gowinem zablokuje wam wybory korespondencyjne w maju?

Sejm już raz przyjął tę ustawę. Nie rozumiem dlaczego teraz miałby zmienić zdanie.

A co jeśli nie przejdzie? Wprowadzicie stan klęski żywiołowej?

Pani mnie pyta o czarne wizje, ja nie chcę ich zakładać. Ta ustawa uzyskała poparcie w Sejmie. Jest w tej chwili przetrzymywana złośliwie przez marszałka Grodzkiego, który stosuje obstrukcję. Nawet tego nie ukrywa, bo od razu jak dostał ustawę powiedział, że będzie ją trzymał 30 dni. Jeśli Senat ustawę odrzuci, to wierzę, że Sejm w imię odpowiedzialności za państwo ponownie ją uchwali. Inaczej doszłoby do olbrzymiej destabilizacji.

Oglądał pan oświadczenie Donalda Tuska? Powiedział w nim, że nie będzie brał udziału w wyborach, a dokładniej, użył sformułowania, że nie weźmie udziału w usłudze pocztowej. Jakie znaczenie dla opozycji ma dziś Donald Tusk?

Nie oglądałem. Zajrzałem na Twittera, zobaczyłem, że Tusk mówi ponad pięć minut i dałem sobie spokój. To też pokazuje jakie Tusk ma znaczenie na scenie politycznej.

Ale jak pan odczytuje sytuację, w której Małgorzata Kidawa-Błońska najpierw ogłasza bojkot kampanii, potem go zawiesza, a teraz znów zmienia zdanie?

Chyba wszyscy się już pogubili w podejściu PO i jej kandydatki do tych wyborów. Jak komicznie w tej chwili brzmią hasła o prawdziwej prezydent, rzekomo samodzielnej. W ostatnich latach żaden polityk nie zanotował tak spektakularnego spadku poparcia. Nie wiem jak PO będzie chciała przetrwać zbliżającą się klęskę wyborczą. Widać wyraźnie, że zarówno PSL, jak i Lewica chcą to wykorzystać.

Kiedy rozmawiamy, wraca Pan ze sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Jak prezydent czuje się wobec pojawiających się krytycznych głosów, że jeśli wybory odbędą się teraz, to będzie prezydentem z koperty?

Pan prezydent nie przejmuje się histerycznymi głosami. Wiele lat prognozowano, jak to przegramy, jak to ludzie nas wywiozą na taczkach.

Ale może te wybory będą momentem, kiedy przeleje się czara goryczy i ludzie będą chcieli was wywieźć na taczkach?

Polacy oczekują dziś od prezydenta wiarygodności, odpowiedzialności i dobrej współpracy z rządem. Prezydent Andrzej Duda to gwarantuje.

Jest już duże pęknięcie na prawicy po tym jak z rządu odszedł Jarosław Gowin. Jak zamierzacie rządzić po wyborach z takim pęknięciem?

Decyzja Jarosława Gowina o odejściu z rządu nie była decyzją partii, tylko jego własną. Jestem przekonany, że Porozumienie pozostanie odpowiedzialnym i przewidywalnym członkiem Zjednoczonej Prawicy.

