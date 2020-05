NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z 2 maja

Śledzimy sytuację w kraju i na świecie związaną z zakażeniami koronawirusem i relacjonujemy ją dla Państwa. To najnowsze informacje na temat pandemii.

07:28 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) udzieliła koncernowi farmaceutycznemu Gilead Sciences Inc. zezwolenia na awaryjne stosowanie eksperymentalnego leku przeciwwirusowego remdesivir w leczeniu pacjentów z COVID-19.





USA będą stosować remdesivir do leczenia koronawirusa. Jest zezwolenie FDA 07:10 06:59 W Chinach odnotowano jedno nowe zakażenie COVID-19. 06:48 W Niemczech w ciągu ostatniej doby w wyniku zakażenia koronawirusem zmarły 94 osoby. Łączny bilans ofiar śmiertelnych w tym kraju to 6575 osób. 06:24 W Stanach Zjednoczonych w ciągu doby zmarły 1883 osoby. W sumie od początku pandemii w USA zmarło w wyniku zakażenia COVID-19 64,7 tys. osób. 06:07 Według najnowszych informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia, liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 13 105. 651 osób zmarło w Polsce w wyniku zakażenia COVID-19.

