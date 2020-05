Kto korzysta ze wsparcia psychologów na infolinii NFZ? „To głównie osoby osamotnione”

Dzwoniąc pod bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta, działającej pod numerem 800-190-590, można poprosić o przekierowanie rozmowy do dyżurującego przez całą dobę, siedem dni w tygodniu psychologa. Ta szczególna forma pomocy skierowana jest do osób w kryzysie emocjonalnym, które np. odczuwają stres lub lęk wywołany sytuacją zagrożenia epidemiologicznego. Psycholog w trakcie telefonicznej rozmowy, przeprowadza wywiad oraz w razie potrzeby wskazuje dalszą ścieżkę postępowania np. konieczność konsultacji psychiatrycznej lub diagnozy pod kątem ewentualnej terapii.

– W odpowiedzi na zgłaszane przez pacjentów potrzeby poszerzyliśmy zakres usług infolinii oferując wsparcie psychologiczne dla dzwoniących. To stosunkowo nowy produkt, bo wprowadziliśmy go niecałe trzy tygodnie temu. Usługa ma nieco innych charakter niż masowe informowanie, które do tej pory realizowaliśmy na Telefonicznej Informacji Pacjenta – powiedział PAP szef Funduszu.

– Każdy kto ma potrzebę rozmowy o swoich problemach może zadzwonić i poprosić o połączenie z psychologiem. Mamy do dyspozycji 20 specjalistów. Rozmowy, które prowadzą dotykają istotnych problemów związanych z sytuacją, jakiej doświadczają osoby potrzebujące psychologicznego wsparcia – dodał.

Niedzielski wyjaśnił, że dominującym tematem rozmów jest osamotnienie. – Nie jest to oczywiście zaskoczeniem, że w czasie izolacji, konieczności przebywania w domach, redukowania spotkań ludzie narzekają na samotność, na narastającą frustrację. Blisko połowa rozmów, które dotąd przeprowadzono dotyczyły tego wątku – wskazał.

Pozostałe – jak dodał – dotyczyły m.in. potrzeby uzyskania informacji, gdzie zwrócić się po bezpośrednią pomoc psychologiczną. – My nie udzielamy porad, tylko wsparcia, rozmowa nie kończy się receptą czy zaleceniem terapeutycznym tylko – jeśli jest taka konieczność – wskazaniem, że trzeba z problemem zwrócić się do psychologa bądź psychiatry – powiedział.

Połączenie z TIP jest bezpłatne, a z konsultantami można połączyć się przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Do dyspozycji pacjentów jest również czat z konsultantem, obsługa w języku angielskim a także wideo rozmowa z tłumaczem języka migowego.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl

