Premier: Gdziekolwiek jesteście, wasza ojczyzna Polska, wasz dom, jest razem z wami

Na Twitterze premiera w związku z obchodzonym dzisiaj świętem pojawił się specjalny filmik. „W polskim kalendarzu są takie dni, których nawet pandemia koronawirusa nie jest w stanie nam odebrać. To dzień Polonii i Polaków za Granicą. Co roku, 2 maja, z bardzo szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 milionów obywateli. Polska to 60 mln Polek i Polaków, żyjących na całym świecie” – zaznaczył w zamieszczonym wideo premier. „To nie przypadek, że tego samego dnia obchodzimy także Święto Flagi, bo te dwa kolory łączą nas ze sobą najściślej. W nich mieści się całe spektrum naszych historii, naszych emocji i naszych marzeń” mówi dalej Morawiecki.

Na koniec premier dziękuje za to, że „swoją pracą i talentem (Polacy – red.), tak godnie reprezentują Polskę na całym globie” . – Proszę, pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście, wasza ojczyzna Polska, wasz dom, jest razem z wami – zakończył.

