Szpitale mogą przeprowadzać płatne teksty na koronawirusa. „NFZ wycenił już tę usługę”

Rzecznik MZ poinformował na konferencji prasowej, że Narodowy Fundusz Zdrowia „wycenił już tę usługę i udostępnił możliwość dla szpitali, by mogły korzystać z tej formy przeprowadzania testów i otrzymywać za to wynagrodzenie” .

Jak również powiedział, uruchomiony zostanie system SMS-owy, za pomocą którego osoby objęte kwarantanną „przynajmniej w 12. dobie otrzymają informację, że powinny udać się do szpitala, do laboratorium, żeby pobrać wymaz” . – Będzie też wskazane miejsce, do którego może się udać – dodał rzecznik.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek rano o 244 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem, łącznie jest ich 13 937. Resort podał, że zmarło kolejne pięć osób, w sumie zanotowano 683 zgony.

autor: Dorota Stelmaszczyk

Czytaj także:

Nowotwór i COVID-19 – czy pacjenci onkologiczni mają wyższe ryzyko zgonu?