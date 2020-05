Polski hip-hop vs koronawirus, czyli #hot16challenge2. Czy ojciec Mateusz nagra odpowiedź?

Polscy raperzy mają beef z COVID-19. Już w ciągu kilku pierwszych dni na sygnał do walki odpowiedziało 16 śmiałków, co pozwoliło znacznie nagłośnić projekt i zebrać ponad 300 tys. złotych. Jeżeli tylko do wyzwania dołączą kolejni nominowani, będziemy świadkami najciekawszej i najświeższej jak dotąd akcji charytatywnej polskich artystów w czasie pandemii.