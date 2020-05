Kurski ponownie prezesem TVP? „Będzie miał duże szanse na wygraną”

Jacek Kurski był prezesem Zarządu Spółki Telewizja Polska S.A. od 8 stycznia 2016 r. W marcu tego roku został oficjalnie odwołany ze stanowiska prezesa TVP przez Radę Mediów Narodowych. Były już prezes pozostał w Telewizji Polskiej jako doradca zarządu. Rada Nadzorcza TVP wyznaczyła Macieja Łopińskiego na p.o. prezesa Telewizji Polskiej. Z ustaleń „Super Expressu” wynika, że po wyborach prezydenckich zostanie wyłoniony nowy prezes TVP. Jak się okazuje, Jacek Kurski nie jest bez szans na powrót na stanowisko. Takiego zdania jest Maciej Łopiński.

– Jacek Kurski kierował skutecznie telewizją, jego prezesurę oceniam dobrze. Jest bardzo silną osobowością i budzi też w związku z tym silne emocje. Jeśli zdecyduje się na start w konkursie na prezesa TVP i wystartuje, to będzie miał duże szanse na wygraną. Będzie bardzo dobrym kandydatem i prezesem również będzie dobrym, tak jak zresztą był świetnym prezesem TVP jeszcze do niedawna – ocenił w rozmowie z dziennikiem. Łopiński dodał, że od wielu lat przyjaźni się z Kurskim. On sam nie zamierza startować w konkursie i ubiegać się o prezesurę TVP.

