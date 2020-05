Waloryzacja rent i emerytur. Korzystniejsze wyliczenia w 2020 roku

Waloryzacja emerytur i rent. Zmiana w czerwcu

Emerytury czerwcowe były zwykle mniej korzystne. To dlatego, że były waloryzowanie rocznie, podczas gdy kwietniowe i majowe także kwartalnie. W tym roku czerwcowe świadczenia będą – tak wynika z rządowych planów – waloryzowane zarówno rocznie, jak i kwartalnie. A zatem będą wyższe, tak jak ich majowe i kwietniowe odpowiedniki.

Waloryzacja emerytur i rent. Propozycja rządu

Rząd zapisał w ustawie, żeby emerytury czerwcowe były waloryzowane zgodnie z interesem pracownika. „Celem proponowanej regulacji jest, aby podstawa wymiaru emerytury ustalona na dzień 1 czerwca 2020 r. nie była niższa od ustalonej na dzień 31 maja tego samego roku, ze względu na inny sposób waloryzacji kapitału zewidencjonowanego na koncie ubezpieczonego” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Waloryzacja emerytur i rent. Lepiej przez rok

Dotąd było tak, że przejście na emeryturę w czerwcu może być mniej korzystne niż w kwietniu lub maju. Rząd zmieni to (w tym roku), emerytura czerwcowa zostanie zrównana z pozostałymi w II kwartale.

Według ZUS w czerwcu na emeryturę przechodzi tylko 1 proc. wszystkich osób w danym roku (w 2019 r. 2,7 tys. na 295,4 tys.). W tym roku czerwcowe zasady pozwolą im traktować czerwiec jak inne miesiące. Niestety, nie zdecydowano się zmienić zasad trwale. – Temat powraca co roku i do tej pory rząd mówił, że nie da się nic zrobić. Teraz ten argument upadł, okazuje się, że można zasady zmienić. Szkoda, że jest to działanie jednorazowe. Emeryci z czerwca 2021 roku będą mieli prawo czuć się pokrzywdzeni. Tym bardziej, że nie jest wyliczane jednorazowe świadczenie, ale stałe, które później jest waloryzowane i od którego zależą też inne świadczenia. To poważny błąd w systemie – mówi dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego w wypowiedzi dla „Gazety Pomorskiej”.

Waloryzacja emerytur i rent. Podwyżka o minimum 70 zł

W 2019 roku rząd zdecydował się wprowadzić kwotową waloryzację dla emerytów pobierających niższe świadczenia. Emerytura wzrosła o minimum 70 złotych brutto. Osobom pobierającym niższe świadczenia będzie przysługiwała waloryzacja kwotowa również w 2020.

Waloryzacja zakłada zastosowanie ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł, a także podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

1200 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej



900 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.



Czytaj także:

Sejm przyjął budżet na 2020 rok bez deficytuCzytaj także:

Rząd planuje przyjąć nowele ws. „czternastki” i waloryzacji rent oraz emerytur