Nawet 30 tys. zakażonych koronawirusem? Szumowski oszacował skalę zachorowań w Polsce

Dotychczas w Polsce potwierdzono 14 242 przypadki zakażenia koronawirusem. Łukasz Szumowski w „Rozmowie Piaseckiego” na antenie TVN24 zwrócił uwagę, że rzeczywista skala zachorowań w kraju może być znacznie większa. – U nas podejrzewam, że nie jest to 40 tys., ale być może 20-30 tys. Tak jak zresztą na całym świecie: jest więcej osób z wirusem, niż się pokazuje w dodatnich testach. To jest oczywiste – powiedział minister zdrowia.

– Apeluję kolejny raz o to, żeby robić tych testów więcej. Niestety w maju z 16 tysięcy spadliśmy na 9 tysięcy. Przy tych samych możliwościach laboratoryjnych, testów, co jest zresztą zrozumiałe i tak to się na dzieje na świecie również, choćby w Niemczech. Analizowałem te ilości, tam też spada w święta, w weekendy, no ale teraz ruszmy do przodu, testujmy jak najwięcej, żeby te kilkanaście tysięcy, a może 20 tysięcy testów wykonać – stwierdził Łukasz Szumowski, którego słowa cytuje 300polityka.pl.

„Jesteśmy na takiej stabilnej krzywej”

Szef resortu zdrowia zauważył, że wiele osób nie stosuje się do zalecenia dotyczącego zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. – To daje znowu ryzyko i zaprzepaszczenie tego, co żeśmy wypracowali przez tak długi czas kwarantanny – powiedział Szumowski. W programie „Rozmowa Piaseckiego” minister ocenił także, na jakim etapie epidemii znajduje się obecnie Polska. ­– Jak na razie jesteśmy na takiej stabilnej krzywej. Nie oznacza to, że epidemia wygasa, bo to jeszcze nie. Ale nie oznacza to, że rośnie – stwierdził Łukasz Szumowski.

