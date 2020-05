Szumowski liderem rankingu zaufania. Kim jest człowiek, który stał się twarzą walki z koronawirusem?

Łukasz Szumowski znalazł się na pierwszym miejscu najnowszego rankingu zaufania przeprowadzonego przez IBRiS dla Onetu. Wynika z niego, że ministrowi zdrowia ufa 43,9 proc. badanych i chociaż szef resortu odnotował spadek popularności w porównaniu z poprzednim badaniem (o 7,2 pkt proc.), to wciąż wyprzedza m.in. Andrzeja Dudę (43,7 proc. zaufania), Mateusza Morawieckiego (40,9 proc.), Władysława Kosiniaka-Kamysza (37,2 proc.), Jarosława Kaczyńskiego (34,8 proc.) czy Szymona Hołownię (32,7 proc.).

Kim jest Łukasz Szumowski?

Chociaż społeczeństwo kojarzy go głównie dzięki pełnieniu funkcji ministra zdrowia, to Szumowski swoją karierę zawodową związał przede wszystkim z nauką. Niespełna 48-letni szef resortu ukończył Akademię Medyczną w Warszawie, a w 1998 roku rozpoczął pracę w Instytucie Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w warszawskim Aninie. Tam też w 2002 roku uzyskał doktorat na podstawie pracy „Czynniki ryzyka migotania przedsionków u chorych z zespołem Wolffa, Parkinsona i White’a” .

Szumowski stał na czele Pracowni Elektrofizjologii oraz należał do rady naukowej instytutu. Powierzono mu również funkcję wiceprzewodniczącego związku zawodowego. Habilitował się w styczniu 2010 roku, a w następnym roku został kierownikiem Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca. Od 2016 roku posiada tytuł naukowy profesora nauk medycznych, a nominację wręczył mu Andrzej Duda. Szumowski należy do Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Na swoim koncie ma autorstwo lub współautorstwo ponad 150 prac naukowych, a jako promotor prowadził kilka prac doktorskich. Współpracował z fundacjami takimi jak „Kresy w potrzebie” czy „Serce dla Arytmii”.

Z gabinetu lekarskiego do rządu

Niemal od 10 lat Szumowski jest związany z polityką. Najpierw w 2011 roku został przewodniczącym zespołu specjalistycznego nauk o życiu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a pięć lat później powierzono mu funkcję podsekretarza stanu w tym samym ministerstwie, gdzie odpowiadał m.in. projekt powstania Instytutu Biotechnologii Medycznej. W styczniu 2018 roku po rekonstrukcji rządu został ministrem zdrowia, zastępując tym samym Konstantego Radziwiłła.

Szumowski w 2019 roku dostał się do Sejmu startując z listy PiS w okręgu płockim. Kilka miesięcy później jego nazwisko zaczęło pojawiać się na czołówkach gazet w związku z epidemią koronawirusa. Szybko stał się twarzą walki z COVID-19 oraz liderem rankingów zaufania. To właśnie Szumowski razem z premierem Mateuszem Morawieckim oraz innymi ministrami ogłaszał wprowadzanie kolejnych obostrzeń związanych z rozszerzającą się pandemią. – Pamiętajmy, że cały świat mierzy się z czymś nowym i nieznanym, z nowym rodzajem zagrożenia, które nie jest zbadane ani rozpoznane. My robimy wszystko, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, bo nie da się zastopować go całkowicie. Dlatego zamknęliśmy granice, wprowadziliśmy obowiązkową kwarantannę dla wszystkich osób wjeżdżających do naszego kraju, zdecydowaliśmy o zamknięciu szkół i przedszkoli oraz dużej części sklepów w galeriach handlowych, zabroniliśmy imprez masowych i większych zgromadzeń – mówił podczas marcowego wywiadu dla tygodnika „Wprost”.

Minister zdrowia stał się nie tylko bohaterem przekazów medialnych, ale również licznych memów. Internauci na różne sposoby przerabiali zdjęcia z Szumowskim, który wyglądał na wyraźnie przemęczonego. Wraz ze wzrostem jego popularności zaczęły się pojawiać także pytania o życie prywatne szefa resortu. Głośno stało się o pracy w domu opieki na terenie Kalkuty, gdzie Szumowski wyjechał po studiach razem z żoną Anną. Małżeństwo doczekało się czwórki dzieci, a minister zdrowia deklaruje się jako katolik. Należy także do Zakonu Kawalerów Maltańskich. Wśród swoich zainteresowań wymienia m.in. żeglarstwo, narciarstwo oraz grę na gitarze i pianinie.

Czytaj także:

Minister Szumowski: Jesieni obawiam się najbardziej. Mogą wybuchnąć dwie epidemie