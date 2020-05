Jakub Żulczyk dołączył do rapowego wyzwania. Nominował Masłowską, Mroza i Twardocha

Choć część fanów rapu oburza się, że hot16 rozlewa się poza środowisko, to większość rozumie, że dzięki temu zyskuje jedynie na rozgłosie i znaczeniu. Przede wszystkim jednak pozwala zdobywać więcej środków na zbiórkę utworzoną na portalu siepomaga.pl. Nas najbardziej jednak przekonuje fakt, że nieoczywiste nominacje oznaczają lepszą zabawę i dają okazję do prawdziwych niespodzianek. Mało kto spodziewał się chyba, że Jakub Żulczyk z wyzwaniem poradzi sobie tak dobrze – i to bez muzyki. Sprawdźcie sami:

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką.

Nominacje dają nadzieję, że wszystko rozwinie się do jeszcze większych rozmiarów. Już teraz piłkarz Lecha Poznań Tymoteusz Puchacz nominował Wojciecha Szczęsnego i Julię Wieniawę, a pisarz Jakub Żulczyk Dorotę Masłowską, Pablopavo, Remigiusza Mroza i Szczepana Twardocha. Wciąż czekamy też na Piotra Fronczewskiego, Michała Karmowskiego, Tomasza Karolaka, Kubę Wojewódzkiego i ojca Mateusza. Poniżej przedstawiamy 17 pierwszych „szesnastek”. Więcej znajdziecie na liście połączonej z nagraniem Żulczyka.

Szpaku



Marceli Bober



Hodak



Spinache



Miły ATZ



KęKę



Rosalie



Lanek



Białas



Bedoes



Przemek Ferguson



Norbi



Vito Bambino



Klocuch



Mata



Taco Hemingway



SolarCzytaj także:

Krótki quiz wiedzy o MCU. Fani powinni znać odpowiedzi wybudzeni w środku nocyCzytaj także:

Koty w czołgach, czyli nowy pomysł na nudę pandemicznej izolacjiCzytaj także:

PiS prze do wyborów, dostarczając paliwa twórcom memów. Pod ostrzałem Sasin i Kaczyński