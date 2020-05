Ciało dziecka znaleziono w studni. Zwłoki znajdowały się w stanie rozkładu

Lokalne media poinformowały o zwłokach, jakie znaleziono w studni we wsi Czyżew. To właśnie tam dwa tygodnie wcześniej zmarła Ukrainka, a jako przyczynę śmierci podano wykrwawienie. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, to te dwa fakty są ze sobą łączone.

Sprawa dotyczy wsi Czyżew leżącej niedaleko Gostynina na Mazowszu. To tam we wtorek zgłoszono służbom, że woda w jednej ze studni ma dziwny zapach – podaje portal gostynin24.pl. Okazało się, że w środku znajduje się ciało dziecka, a zwłoki znajdowały się w stanie rozkładu. Zlecono przeprowadzenie sekcji, a cytowana przez polsatnews.pl mł. asp. Żaneta Kołodziejska powiedziała, że „obecnie w tej sprawie jest prowadzone śledztwo przez Okręgową Prokuraturę w Płocku”. Lokalne media łączą zgon dziecka z wydarzeniami z ubiegłego miesiąca. – 25 kwietnia na teren jednego z gospodarstw rolnych zostało wezwane pogotowie ratunkowe. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, lekarz stwierdził zgon 25-letniej kobiety. Przyczyną zgonu była znaczna utrata krwi w okolicach dróg rodnych – przekazał w rozmowie z gostynin24 prokurator Damian Zimniak z Prokuratury Rejonowej w Gostyninie. Wspomniana kobieta była Ukrainką, która przyjechała do Polski w celach zarobkowych. Zdaniem śledczych żadna z przebywających w otoczeniu 25-latki osób, w tym nawet jej matka, nie wiedziała o ciąży kobiety. Czytaj także:

Para narzeczonych zaginęła kilka tygodni temu. Odnaleziono samochód ze zwłokami