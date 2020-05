Mistrz Polski niszczył pole motocyklem. „Utopię cię, kur**”

– To znowu ja, Artur Puzio z MotoGangu. W dzisiejszym odcinku pokażemy wam, jak pokonywać wodne przeszkody oraz rowy. Zapraszam – powiedział dwukrotny mistrz Polski w motocrossie. W dalszej części trwającego blisko siedem minut nagrania Artur Puzio instruował internautów, w jaki sposób pokonywać wspomniane przeszkody. Najnowszy film sportowiec nazwał „Mściwy rolnik chciał mnie utopić”, a do momentu publikacji tekstu obejrzało go ponad 21 tys. internautów.

Uwaga, w filmie pojawiają się wulgaryzmy.

Pod koniec nagrania do motocyklisty przybiegł starszy mężczyzna, który trzymanymi w rękach przedmiotami zaczął okładać sportowca. – Co pan robi? – zapytał Artur Puzio, a osoba nagrywająca film wykrzykiwała wulgaryzmy w stronę rolnika. – Po moich łąkach będziesz, ku**o, rył? – odpowiedział wyraźnie wzburzony mężczyzna. Gdy nie przestawał wymierzać ciosów sportowcowi, Puzio w pewnym momencie stwierdził, że „trzeba było dzwonić na policję”. Po chwili sam poprosił towarzyszącą mu osobę, żeby powiadomiła funkcjonariuszy. W dalszej części nagrania doszło do szamotaniny, w wyniku której Artur Puzio i rolnik wylądowali w rowie wypełnionym wodą. Film kończy się słowami starszego mężczyzny: „utopię cię, ku**o".

