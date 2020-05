Rafał Brzozowski w Hot16Challenge2. Poszedł w ślady Domagały, Herbuta i Norbiego

Trzeba przyznać, że odwaga w tym wypadku jest potrzebna. Spora część polskich raperów i ich fanów krytycznie podeszła do nominacji dla celebrytów. Wbrew pozorom rap nie jest też prostym zadaniem i pewnych umiejętności wymaga. Dotychczas jednak muzycy innych gatunków podchodzili do swojej misji w odpowiedni sposób, za co nagrodzeni zostali pozytywnymi reakcjami i komentarzami. Paweł Domagała, Igor Herbut i Norbi zaskoczyli szczerością i szacunkiem okazanym nielubianemu przez mainstream rapowi. Na plus zaskoczył także Rafał Brzozowski, który nawiązał w swoim tekście do niesławnego własnego wykonania „Lose Yourself” Eminema oraz wyśmiewanego „I'm blue” Eiffel 65.

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką.

Nominacje dają nadzieję, że wszystko rozwinie się do jeszcze większych rozmiarów. Już teraz piłkarz Lecha Poznań Tymoteusz Puchacz nominował Wojciecha Szczęsnego i Julię Wieniawę, a pisarz Jakub Żulczyk Dorotę Masłowską, Pablopavo, Remigiusza Mroza i Szczepana Twardocha. Wciąż czekamy też na Piotra Fronczewskiego, Tomasza Karolaka, Kubę Wojewódzkiego i ojca Mateusza. Poniżej przedstawiamy 17 pierwszych „szesnastek”.

Szpaku



Marceli Bober



Hodak



Spinache



Miły ATZ



KęKę



Rosalie



Lanek



Białas



Bedoes



Przemek Ferguson



Norbi



Vito Bambino



Klocuch



Mata



Taco Hemingway



SolarCzytaj także:

Polscy raperzy inwestują w gry komputerowe. Sokół i Małolat w True Games, Słoń w M.E.A.T.Czytaj także:

Podsiadło odpowiada na nominację od Taco Hemingwaya. Podziękował lekarzom i pokazał Lego