Artur Andrus dołącza do Hot16Challenge2. Nagrali też Margaret, Lichtman, Kapustka i Tata Maty

Margaret zna się na muzyce, Bartosz Kapustka reprezentuje z dumą, a Marian Lichtman to prawdziwa legenda. Tata Maty (prof. Marcin Matczak) to kompletnie inny świat, ale pewnych tropów można poszukiwać w genach. Dla Artura Andrusa jednak wejście na rapową ścieżkę to jak wyprawa Frodo do Mordoru. Zaproszony przez Pawła Domagałę radiowiec ma co prawda pewne doświadczenie w melorecytacji i podśpiewywaniu, ale próba rapu musiała wymagać od niego sporo odwagi.

Zabawa z Hot16Challenge2 rozkręciła się na dobre, a może być tylko lepiej. Wśród nominowanych są już m.in. prezydent Andrzej Duda, poseł Grzegorz Braun, poseł Piotr Liroy-Marzec, RPO Adam Bodnar, Zbigniew Hołdys, Magda Gessler, Robert Makłowicz, Tomasz Lis, wielokrotnie Monika Brodka, wielokrotnie Daria Zawiałow, Popek i kilka naprawdę nieoczywistych postaci. W piątek 8 maja około godziny 17:30 na oficjalnej liście było już ponad 360 szesnastek. Jesteśmy pewni, że będzie ich jeszcze dużo więcej.

Marian Lichtman #Hot16Challenge2



Bartek Kapustka #Hot16Challenge2



Krzysztof Gonciarz #Hot16Challenge2



Tata Maty #hot16challenge2



Margaret #Hot16Challenge2



Artur Andrus #Hot16Challenge2Czytaj także:

Polski hip-hop vs koronawirus, czyli #hot16challenge2. Czy ojciec Mateusz nagra odpowiedź?Czytaj także:

Polscy raperzy inwestują w gry komputerowe. Sokół i Małolat w True Games, Słoń w M.E.A.T.