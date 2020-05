CBOS: 46 proc. Polaków negatywnie o walce rządu z koronawirusem

„Zdecydowanie dobrze” ocenia działania rządu w walce z epidemią koronawirusa 10 proc., a „raczej dobrze” – 34 proc. Polaków. Opinię „zdecydowanie złą” wyraża na ten temat 20 proc., a „raczej złą” – 26 proc. badanych przez CBOS. Odpowiedź „trudno powiedzieć” wybrało 10 proc. badanych.

Dla 48 proc. badanych przez CBOS restrykcje wprowadzane przez rząd w czasie pandemii były odpowiednie do sytuacji. Za zbyt duże uważa je 23 proc., a za zbyt małe 16 proc. Polaków. 13 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Pomoc dla firm i pracowników

CBOS zapytał też o pomoc rządową dla polskich firm i pracowników. Spośród Polaków, którzy negatywnie oceniają te działania rządu, 35 proc. uznaje je za „zdecydowanie niewystarczające”, a 30 proc. za „raczej niewystarczające”.

Przy pozytywnych opiniach (łącznie 21 proc.) za „zadecydowanie wystarczające” działania rządu uznało 5 proc., a za „raczej wystarczające” – 16 proc. badanych przez CBOS. Przy tym pytaniu „trudno powiedzieć” wybrało 16 proc. badanych.

Perspektywy gospodarcze

Centrum zapytało też o perspektywy gospodarcze dla Polski – czy polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej. Prawie dwie trzecie Polaków (64 proc.) ma na ten temat negatywnie zadanie – 33 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 31 proc. – "raczej nie". Pozytywne oceny wystawiło 23 proc. badanych. "Raczej tak" odpowiedziało 16 proc. a "zdecydowanie tak" – 7 proc. 13 proc. nie ma zdania na ten temat.

CBOS w komentarzu zaznaczył, że oceny działań rządu różnią się w dwóch uwzględnionych w badaniu obszarach. O ile skuteczność działań rządu w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa jest oceniana różnie, a wprowadzone restrykcje i ograniczenia uznawane są najczęściej za adekwatne do sytuacji, to niepokój budzi stan gospodarki – większość badanych uważa, że wsparcie państwa dla firm i pracowników jest niewystarczające, a polityka rządu nie rokuje poprawy sytuacji gospodarczej.

CBOS zwraca uwagę, że ocenę działań rządu determinuje orientacja polityczna i partyjna badanych.

„O ile zwolennicy rządzącego obozu chwalą rząd nie tylko za skuteczną walkę z epidemią, ale także działania mające ograniczyć jej negatywne skutki dla gospodarki, o tyle sympatycy ugrupowań opozycyjnych, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, ale także Konfederacji nie mają zaufania do rządu i są jednoznacznie krytyczni w ocenach jego polityki” – podkreślił CBOS w komentarzu do wyników badania.

Badanie CBOS przeprowadził wspólnie z agencją badawczą IQS od 23 do 27 kwietnia drogą elektroniczną (Computer-Assisted Web Interview – CAWI) na próbie 1000 respondentów zrekrutowanych na podstawie określonych cech demograficznych: płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamieszkania w określonym województwie i miejscowości odpowiedniej wielkości do ogólnopolskiego panelu internetowego Opinie.pl, należącego do IQS.

