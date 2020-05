Müller: W nadchodzącym tygodniu decyzje dot. ewentualnego dalszego znoszenia obostrzeń

Müller wskazał, że w poniedziałek oraz we wtorek kwestią obostrzeń będzie zajmował się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, który przeanalizuje m.in. napływające dane dotyczące liczby zachorowań, ich pochodzenia oraz umiejscowienia na terenie kraju.

– Decyzje dotyczące ewentualnego dalszego znoszenia obostrzeń wprowadzanych w związku z epidemią zapadną w nadchodzącym tygodniu. Wówczas rząd będzie też informować o terminach przejścia do kolejnego etapu zdejmowania ograniczeń – powiedział rzecznik rządu.

20 kwietnia został wdrożony pierwszy etap rezygnacji z niektórych obostrzeń i zakazów wprowadzanych przez rząd w wyniku epidemii koronawirusa – można m.in. przemieszczać się w celach rekreacyjnych, umożliwiony został wstęp do lasów i parków, zwiększona została dopuszczalna liczba klientów w sklepach oraz wiernych w miejscach kultu religijnego.

Od 4 maja otwarte zostały galerie handlowe, hotele i miejsca noclegowe (z odpowiednimi ograniczeniami), niektóre instytucje kultury, a od 6 maja mogą być otwierane żłobki i przedszkola, jednak decyzje maja być podejmowane każdorazowo przez organy założycielskie.

Zgodnie z przedstawionym harmonogramem trzeci etap może dotyczyć gastronomii – część zakładów mogłaby zostać otwarta stacjonarnie z ograniczeniami. Oprócz zakładów fryzjerskich, mogą wówczas zostać otwarte także salony kosmetyczne.

W trzecim etapie może być dozwolona też organizacja wydarzeń sportowych do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności). Ruszyć mogą też zajęcia opiekuńcze w klasach szkolnych 1-3, ustalona ma być maksymalna liczba dzieci w salach.

Decyzja co do pełnego o przejścia do trzeciego etapu jest nadal przedmiotem dyskusji. Nie jest wykluczona modyfikacja zakresu kolejnego etapu uwzględniająca aktualną sytuację w zakresie epidemii – podkreśla rzecznik rządu.

Czwarty etap przewiduje otwarcie salonów masażu i solariów, a także umożliwienie działalności siłowni i klubów fitness. Otwarte zostaną też teatry i kina, ale w nowym reżimie sanitarnym.

