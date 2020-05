Salony fryzjerskie zamknięte z powodu koronawirusa. Na pocieszenie są MEMY

„Rzeczpospolita" postanowiła zapytać Polaków o to, czego najbardziej brakuje im w dążeniu do normalności. Jak się okazuje, najczęściej wymieniano wizytę w salonach fryzjerskich i kosmetycznych. Dla wszystkich, którzy z utęsknieniem czekają na możliwość obcięcia włosów czy zrobienia manicure, mamy dobre wieści. – Mogę zdradzić, że jest duże prawdopodobieństwo, że fryzjerzy, kosmetyczki – ten obszar usług – będzie mógł być otwarty od najbliższego poniedziałku 18 maja. Jest taka duża szansa – powiedział na antenie Radia Zet Łukasz Szumowski. W oczekiwaniu na otwarcie salonów internauci stworzyli wiele okolicznościowych memów.

Jak może wyglądać wizyta u fryzjera?

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego przygotował już infografiki obrazujące kluczowe rekomendacje dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Korzystanie z usług fryzjera czy kosmetyczki będzie wyglądało zupełnie inaczej niż przed pandemią. Wizyta będzie zaczynała się od umówienia się przez internet lub telefon. Osobiste stawiennictwo w celu umówienia się nie jest dozwolone. Klienci umawiani są na konkretną godzinę. Poczekalnia zostaje zlikwidowana.

Przed przyjęciem pracownicy przeprowadzą krótką ankietę i zmierzą klientowi temperaturę. Klient musi używać maseczki i rękawiczek lub przynajmniej zdezynfekować ręce. Zakazane jest używanie telefonów komórkowych. W salonie nie może być testerów, a wszystkie tekstylia muszą być albo jednorazowe albo też dezynfekowane po każdym kliencie. W salonach nie będzie możliwości serwowania kawy czy herbaty. Fryzjerzy i kosmetyczki mają pilnować, by klienci zachowali przynajmniej 1,5 metra dystansu od siebie lub zastosować przepierzenia. Obowiązkowe będzie używanie maseczek, rękawiczek, przyłbic itp., by zakryć usta i nos oraz stroju specjalistycznego. Po skończonej pracy preferowana płatność to płatność bezgotówkowa.