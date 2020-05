Ruch Autonomii Śląska dokumentuje hejt pojawiający się podczas pandemii. „Zamknąć Śląsk i tyle”

W ostatnich dniach zaobserwowano znaczący wzrost przypadków zakażenia koronawirusem na Śląsku, zwłaszcza w tamtejszych kopalniach. Rucha Autonomii Śląska wiąże to z wypowiedzią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który stwierdził, że po oddzieleniu Śląska i jego kopalni od reszty krajowych statystyk, w Polsce mielibyśmy już tendencję spadkową. Osoby prowadzące profil RAŚ na Facebooku nie zamierzają ignorować głosów pojawiających się w sieci, krytycznych wobec ich regionu.

„Śląsk natychmiast trzeba zrobić strefą pół zamkniętą” – pisze jeden z internautów. „Nie prościej byłoby ich zbombardować?” – pyta inny. „Znowu śląskie wszystko psuje. Zrobić tam lokalny lockdown na 2 miesiące” – rzuca ktoś inny. Pojawiają się też mniej poważne komentarze o oddaniu Śląska Niemcom, otoczeniu kordonem sanitarnym i nazywanie województwa „polskim Wuhan”.

Zwykle mało kto przejmuje się podobnymi komentarzami, obliczonymi jedynie na zdenerwowanie czytelników. Oprócz Ruchu Autonomii Śląska, na działalność internetowych trolli zareagował jednak także europoseł Wiosny, Łukasz Kohut. „Część z Was pisała, żeby tego nie nagłaśniać – rozumiem te głosy – ale ja uważam, że należy żyć w prawdzie i napiętnować każdą agresję – także słowną. Tym bardziej, że to przecież nie pierwszy raz” – podkreślał. „Niemcy mówili na nas Wasserpolacy, część Polaków nazywa nas ukrytą opcją niemiecką. A my po prostu jesteśmy śląskimi autochtonami. I dobrze nam z tym, ba! mamy prawo do własnej tożsamości etnicznej – tak jak wiele mniejszości etnicznych w Zjednoczonej Europie” – podkreślał.

