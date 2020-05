Janina Ochojska pokonała nowotwór. „Właściwie na nowo uczę się chodzić”

– Bardzo się cieszę, że udało mi się to, co zapowiadałam: że będę walczyła z rakiem i go przezwyciężę – komentowała Janina Ochojska w „Faktach” TVN. Eurodeputowana i szefowa PAH zaznaczyła, że teraz najważniejsze dla niej jest to, by odzyskać siły. – Ja właściwie na nowo uczę się chodzić – zaznaczyła. – Rak zabrał mi rok życia. Ale też ten rok bardzo wiele mi dał. Zobaczyłam, co przeżywają ludzie, którzy przechodzą raka – opowiadała działaczka. – Mam nadzieję, że będę mogła jeszcze wiele lat robić to, co dla ważne jest dla mnie i ludzi, którzy efektu tej pracy potrzebują

Diagnoza i leczenie

Janina Ochojska o swojej diagnozie poinformowała 17 kwietnia 2019 roku. Mimo choroby i leczenia nie zrezygnowała ze startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, co zakończyło się zdobyciem mandatu z list Koalicji Europejskiej. W rozmowie z "Wprost" opowiadała o swoim leczeniu. – Dostaję co trzy tygodnie zastrzyk, który się nazywa herceptyna. Ostatnio, kiedy przyjechałam do szpitala po zastrzyk o 9 rano, opuściłam go dopiero po 16. W polskiej służbie zdrowia jest fatalna organizacja, bałagan. Ludzie w szpitalu nie wiedzieli gdzie mają się zgłosić, gdzie czekać i w końcu tyle to trwało – mówiła.

