Rząd łagodzi obostrzenia w transporcie publicznym. Daje przewoźnikom wybór

Jak przekazano, podwyższony zostaje limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Nie jest jednak pewne o ilu więcej podróżnych będzie mogło skorzystać z tego rozwiązania, bowiem częściowo zależne będzie to od jeszcze innych ustaleń.

Ile osób będzie teraz mogło teraz wejść do autobusów, tramwajów czy metra? Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie), lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna). Przykładowo: Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób. Jak podkreślano na konferencji, to zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji.

