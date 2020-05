Obrady SN odroczone. Decyzja wynika z „poczucia odpowiedzialności” Zaradkiewicza?

Jak przypomina tvn24.pl, obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego rozpoczęły się w piątek oraz był kontynuowane przez sobotę i wtorek. Jego uczestnicy mieli wyłonić pięciu kandydatów na nowego I prezesa SN, ale pełniący obowiązki tymczasowego prezesa tej instytucji Kamil Zaradkiewicz przekazał w środę po godz. 13, że obrady zostaną odroczone. – Kierując się troską o odbudowę wizerunku wymiaru sprawiedliwości, prawidłowe funkcjonowanie Sądu Najwyższego, z uwagi na podnoszone dotychczas wątpliwości w zakresie wykładni przepisów regulaminu Sądu Najwyższego o wyborze kandydatów na I prezesa Sądu Najwyższego odroczyłem obrady Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego i zamierzam niezwłocznie zwrócić się do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o rozważenie zmian regulaminu Sądu Najwyższego z uwagi na zaistniałe istotne wątpliwości interpretacyjne – przekazał Zaradkiewicz cytowany przez tvn24.pl.

Z tłumaczeń Zaradkiewicza wynika, że decyzja dotycząca odroczenia obrad wynika „z poczucia odpowiedzialności i konieczności zapewnienia prawidłowego wyboru kandydatów przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego” . Pełniący obowiązki I prezesa dodał, że jak do tej pory pojawiały się „rozbieżne interpretacje obowiązujących przepisów, a także stanowiska co do ich stosowania” . Zdaniem sędziego prowadzi to do zaostrzenia sporów oraz może wiązać się z kwestionowaniem „prawidłowej realizacji poszczególnych czynności dokonywanych w trakcie Zgromadzenia Ogólnego, w tym w szczególności przedstawienia kandydatów na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego” .

