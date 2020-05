Były działacz Nowoczesnej z zarzutem nawoływania do zabójstwa. Kamil K. się nie przyznaje

Były polityk Nowoczesnej Kamil K. został zatrzymany przez policję w poniedziałek 11 maja nad ranem. To były lider Nowoczesnej w Przemyślu. Startował do Sejmu z list tej formacji w 2015 roku, jednak nie uzyskał mandatu. O działaczu zrobiło się głośno za sprawą jego wpisów w mediach społecznościowych. Pisał m.in. o „unicestwianiu fizycznym pisowskiej zarazy, gazowaniu senatorów PiS oraz wyjściu na ulice i ostatecznym rozwiązaniu kwestii pisowskiej”. „Jestem coraz bliżej decyzji o poświęceniu się dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej i fizycznej eliminacji kaczego ch***a” – stwierdzał w jednym z wpisów.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował za pośrednictwem Twittera, że Kamil K. został zatrzymany przez policję w poniedziałek 11 maja w godzinach porannych. Zarzuty przedstawiła mu rzeszowska prokuratura. – Sprawa zbulwersowała opinię publiczną. Zachowanie tego pana było karygodne, będzie musiał ponieść konsekwencje i – mam nadzieję – odpowiedzieć za to przed sądem. Zatrzymany ma usłyszeć zarzuty z artykułu 255 kodeksu karnego, który mówi o publicznym nawoływaniu do przestępstwa. Grozi za to nawet do trzech lat więzienia – mówił Wąsik w TVP Info.

