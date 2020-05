Andrzej Duda wspominał dzień swojego ślubu. „Byłem oszołomiony”

– Spędziłem z żoną bardzo miły weekend. Wyjechaliśmy z Warszawy. Byliśmy w jednej z restauracji do której zaprosiliśmy też naszych świadków ze ślubu, przyjaciół. Mieliśmy w tych dniach wiele miłych chwil – tak w rozmowie z „Super Expressem” Andrzej Duda wspominał obchody 25-lecia swojego małżeństwa, które zawarł 18 lutego 1995 roku.

Prezydent został zapytany również o sam ślub. – Byłem oszołomiony, bardzo przeżywałem ten dzień. To była bardzo poważna decyzja, ale wątpliwości żadnych nie miałem, że chce się ożenić z Agatą – przyznał Andrzej Duda. Polityk przy okazji podzielił się swoją receptą na udany związek stwierdzając, że ważne jest pamiętanie o drugiej osobie, sprawianie przyjemności oraz „wychodzenie naprzeciwko z różnymi sprawami” . – A samemu trzeba być wyrozumiałym, mądrze wyrozumiałym, żeby, jak to się mówi, głupio się nie czepiać swojej ukochanej, swojego ukochanego – podkreślił. Dopytywany przyznał, że stara się „nie czepiać” swojej żony, a ze strony Pierwszej Damy może liczyć na to samo.

