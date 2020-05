Szkoły zamknięte do końca roku szkolnego? „Ograniczenie zajęć do 26 czerwca”

Polska Agencja Prasowa zamieściła na Twitterze wpis: „Wiceminister edukacji: w wydanym rozporządzeniu przedłużymy zamknięcie szkół do 26 czerwca, czyli końca roku szkolnego”. PAP cytowała słowa, które Maciej Kopeć wypowiedział w programie Wirtualnej Polski. Okazuje się jednak, że nie była to dokładna wypowiedź wiceministra. Tweet został już skasowany.

Co tak naprawdę powiedział Maciej Kopeć? Można to odsłuchać na nagraniu, które udostępnia Wirtualna Polska. Pytany o to, czy uczniowie wrócą do szkół, wiceminister odpowiedział, że wynika jasno, że „nie ma decyzji o tym, aby uruchomić pracę pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych” .

– Rozporządzenie, które zostanie wydane, będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca roku szkolnego – mówił wiceszef MEN. – Mamy do czynienia z różnymi sytuacjami. Inaczej to wygląda w klasach 1-3, które będą uruchamiane, tam gdzie będzie taka możliwość i wola rodziców. W tym przypadku zostaną wydane szczegółowe wytyczne ministra edukacji i Inspektora Sanitarnego – wskazał wiceminister. Dodał, że będą one dotyczyły m.in. okoliczności przeprowadzenia egzaminów czy otwarcia burs i akademików. Kopeć wskazał, że wytyczne dotyczące egzaminów są obecnie opracowywane, zostaną przekazane dziś bądź jutro dyrektorom szkół.

Starsi uczniowie nie wrócą już do szkół?

– Jeżeli chodzi o klasy 1-3 to zależy nam, by faktycznie skoncentrować się na tej działalności opiekuńczej i wychowawczej, ale tam oczywiście też jest możliwa działalność dydaktyczna, bo tej nie zawieszamy. Ona będzie mogła być prowadzona w przypadku tych uczniów, którzy nie będą w szkole, dalej w postaci zdalnej. Dla pozostałych uczniów dalej będą to działania w postaci nauki na odległość – dodał.

Dopytywany, czy w tym roku szkolnym uczniowie wyższych klas nie wrócą już do szkół odparł: „na ten moment, te decyzje, które zapadną i to rozporządzenie, które będzie wydane, to ograniczenie zajęć będzie do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych. Tak, możemy to potwierdzić” .

Opieka dla dzieci w szkołach

W środę 14 maja Mateusz Morawiecki ogłosił kolejny etap znoszenia ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa. Poruszono m.in. temat powrotu uczniów do zajęć w szkołach. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację. W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja MEN umożliwi prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej, konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów. MEN poinformowało, że przedłużony zostanie zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8. Ogłoszono także, że od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Czytaj także:

Prof. Simon nie jest zwolennikiem otwierania szkół. „Wirus się nie wycofa”