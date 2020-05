O co chodzi z „ostrym cieniem mgły”? Andrzej Duda wyjaśnia

„Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły” – rapował prezydent, wywołując prawdziwą burzę. Pytań o zagadkową frazę nie zabrakło podczas spotkania głowy państwa z internautami. O co chodzi z ostrym cieniem mgły? Czy to wers z Talmudu? – dociekali uczestnicy sesji Q&A na Facebooku. Andrzej Duda odniósł się do ich wątpliwości.

– Mówiąc wprost: miałem na myśli wszystkich ludzi z personelu medycznego, ratowników, pielęgniarki, którzy nie pytają nikogo o imię, niosą pomoc – wskazał Duda. – Gdzieś pewnie w głębi duszy miałem na myśli mojego kuzyna, który jako lekarz niósł ludziom pomoc, sam rozchorował się, został zakażony koronawirusem. Mimo tego że wcześniej było zagrożenie, że jest chory, był na kwarantannie, to odważnie wrócił do szpitala, uważał, ze takie jest jego powołanie i realizował je do końca – opowiadał Duda. – Zachorował, ale na szczęście wraca do zdrowia – dodał.

– Miałem na myśli bohaterskich lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny, który niesie pomoc. Nikogo o imię nie pyta. Po prostu niesie pomoc ludziom. To bohaterowie dzisiejszych czasów, ludzie, którym jesteśmy wdzięczni ogromny szacunek – zaznaczył. – To dla nich, jako wyraz mojego szacunku i wsparcia, był ten utwór. Może się to niektórym nie podobało, ale przywódcy na całym świecie włączają się w akcje dobroczynne, np. Boris Johnson – mówił Andrzej Duda. – Jeżeli chodzi o „ostry cień mgły” , to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co to dla niego znaczy. – Po prostu – wskazał.

Wers z Talmudu?

Prezydent skomentował też wpis prof. Jana Hartmana, który stwierdził na Twitterze, że głowa państwa posłużyła się cytatem z Talmudu. – Jak słyszę, że niektórzy dali się nabrać na dość tanią prowokację prof. Hartmana, który lubi rzucić takim tekstem, który jest na zasadzie – uderz w stół, a nożyce się odezwą i ma prowokować antysemickie wypowiedzi i zachowania. Tam razem też się udało – wskazał. – Jestem katolikiem, nie jestem religioznawcą, ale z tego co słyszałem od poważnych ludzi, nie jest to fragment z Talmudu. Jeśli niektórzy dali się naciągnąć na tanią prowokację prof. Hartmana, to mogę tylko wyrazy współczucia przekazać – dodał.

Zagadkowy wers z utworu prezydenta zaczął żyć swoim życiem w internecie, prowokując m.in. liczne memy. Oto niektóre z nich.

Galeria:

Andrzej Duda rapuje. Memy po występie Andrzeja Dudy w Hot16Challenge2Czytaj także:

O co chodzi z „ostrym cieniem mgły”? Bralczyk i Rusinek komentują