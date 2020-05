Koronawirus w rodzinie prezydenta. „Niósł ludziom pomoc, sam się rozchorował”

Podczas sesji Q&A na Facebooku internauci pytali Andrzeja Dudę o utwór, który głowa państwa opublikowała w ramach wyzwania #Hot16Challange. Celem akcji jest zbiórka środków na rzecz pracowników służby zdrowia walczących z koronawirusem. Prezydent został poproszony o wyjaśnienie, co miał na myśli, rapując: „Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły”.

Andrzej Duda wyjaśnił, że chodziło mu o członków personelu medycznego, którzy niosą pomoc pacjentom niezależnie od tego, kim oni są. Przy okazji polityk zdradził, że także członek jego rodziny zmagał się z COVID-19. – Gdzieś pewnie w głębi duszy miałem na myśli mojego kuzyna, który jako lekarz niósł ludziom pomoc, sam rozchorował się, został zakażony koronawirusem. Mimo tego że wcześniej było zagrożenie, że jest chory, był na kwarantannie, to odważnie wrócił do szpitala, uważał, ze takie jest jego powołanie i realizował je do końca – opowiadał Duda. – Zachorował, ale na szczęście wraca do zdrowia – dodał.

Czytaj także:

O co chodzi z „ostrym cieniem mgły”? Andrzej Duda wyjaśnia