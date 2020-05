Prezydent Duda rapował wers z Talmudu? „Tania prowokacja prof. Hartmana”

„Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły” – rapował prezydent, wywołując prawdziwą burzę. Pytań o zagadkową frazę nie zabrakło podczas spotkania głowy państwa z internautami. O co chodzi z ostrym cieniem mgły? Czy to wers z Talmudu? – dociekali uczestnicy sesji Q&A na Facebooku. Andrzej Duda odniósł się do ich wątpliwości.

– Miałem na myśli bohaterskich lekarzy, pielęgniarki, personel medyczny, który niesie pomoc. Nikogo o imię nie pyta. Po prostu niesie pomoc ludziom. To bohaterowie dzisiejszych czasów, ludzie, którym jesteśmy wdzięczni ogromny szacunek – zaznaczył. – To dla nich, jako wyraz mojego szacunku i wsparcia, był ten utwór. Może się to niektórym nie podobało, ale przywódcy na całym świecie włączają się w akcje dobroczynne, np. Boris Johnson – mówił Andrzej Duda. – Jeżeli chodzi o „ostry cień mgły” , to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co to dla niego znaczy. – Po prostu – wskazał.

Wers z Talmudu?

Prezydent skomentował też wpis prof. Jana Hartmana, który stwierdził na Twitterze, że głowa państwa posłużyła się cytatem z Talmudu. – Jak słyszę, że niektórzy dali się nabrać na dość tanią prowokację prof. Hartmana, który lubi rzucić takim tekstem, który jest na zasadzie – uderz w stół, a nożyce się odezwą i ma prowokować antysemickie wypowiedzi i zachowania. Tam razem też się udało – wskazał. – Jestem katolikiem, nie jestem religioznawcą, ale z tego co słyszałem od poważnych ludzi, nie jest to fragment z Talmudu. Jeśli niektórzy dali się naciągnąć na tanią prowokację prof. Hartmana, to mogę tylko wyrazy współczucia przekazać – dodał.

Zagadkowy wers z utworu prezydenta zaczął żyć swoim życiem w internecie, prowokując m.in. liczne memy. Oto niektóre z nich.

