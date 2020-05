Więzień miał wskazać, gdzie jest ciało Iwony Wieczorek. Śledczy chcą przesłuchać Rutkowskiego

– Zgłosił się do nas mężczyzna odbywający karę pozbawienia wolności w jednym z zakładów karnych na Mazowszu. Mężczyzna ten przekazał, że ciało Iwony zostało zakopane w okolicach Trójmiasta, w rejonie Wejherowa – powiedział kilka dni temu w rozmowie z „Faktem” Krzysztof Rutkowski. Po uzyskaniu tej informacji biuro detektywistyczne Rutkowskiego zapowiedziało, że rozpocznie akcję poszukiwawczą. – W związku z artykułem, który pojawił się na stronie Fakt24 funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku podjęli decyzję o przesłuchaniu mnie w tej sprawie. Przesłuchanie ma się odbyć w poniedziałek o godz. 14:00, a piętnaście minut wcześniej planujemy zorganizowanie konferencji prasowej przed komendą – przekazał Rutkowski.

Informację o planowanym przesłuchaniu Krzysztofa Rutkowskiego potwierdziła Prokuratura Krajowa. „Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie, który prowadzi postępowanie dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek, nie otrzymał w tej sprawie żadnych informacji od Pana Krzysztofa Rutkowskiego. Prokurator polecił wezwać Pana Krzysztofa Rutkowskiego na przesłuchanie celem złożenia zeznań, aby zweryfikować czy posiada on jakiekolwiek informacje na temat tej sprawy" – czytamy w oświadczeniu, które biuro prasowe prokuratury wysłało do redakcji „Faktu”.

Zaginięcie Iwony Wieczorek

Od zaginięcia Iwony Wieczorek mija 10 lat. 19-letnia dziewczyna w nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku wyszła z jednego z sopockich klubów i zaginęła w drodze do domu. O poszukiwaniach nastolatki głośno było w mediach. Pomimo licznych przesłuchań, przeszukań, sprawdzania billingów i innych czynności operacyjnych, nadal nie ma przełomu w tej sprawie.

