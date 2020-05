Bracia Golec odpowiedzieli na nominację Andrzeja Dudy. Zobaczcie ich #hot16challenge2

Andrzej Duda do wzięcia udziału w #hot16challenge2 nominował Marylę Rodowicz, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, zespół Pectus, Golec uOrkiestrę oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Jak do tej pory na zaproszenie prezydenta odpowiedziała Rodowicz, a swoje nagranie stworzył też zespół Pectus. Do zabawy włączyła się również Golec uOrkiestra, która skomponowała piosenkę „Przyjdzie czas”.

Nominowali Kubicę

Chociaż utwór braci Golec oraz towarzyszącej im siostry Edyty zawiera elementy rapu, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że może być to kolejny radiowy hit tego zespołu. Sugerują to nawet internauci, którzy w komentarzach na YouTube apelują o wypuszczenie „Przyjdzie czas” jako osobnego singla. – Dziś do siebie krzyczymy z daleka, człowiek boi się kochać człowieka, zakładamy kostiumy i maski, rozchodzimy na zimno, bez łaski – słyszymy w utworze, którego tekst nawiązuje do walki z koronawirusem.

– Przyjdzie czas, przyjdzie czas i spotkamy się wszyscy twarzą w twarz – śpiewa rodzina Golców, a internauci w komentarzach sugerują, że taki utwór można wypuścić „ku pokrzepieniu serc”. „Wpada w ucho i daje nadzieję na lepsze jutro” – napisał ktoś inny. „Super, oby wyszło poza »internety« i dodało otuchy odizolowanym mniej lub bardziej seniorom, którym chyba najbardziej tej bliskości teraz brak” – czytamy w kolejnym komentarzu.

Uwagę zwróciły także nominacje Golec uOrkiestry. Zespół do udziału w zabawie zaprosił Jakuba Błaszczykowskiego, Roberta Kubicę oraz Roberta Górskiego.

Hot16Challenge2

To druga odsłona polskiej edycji #hot16challenge, której celem jest tym razem zbiórka środków na walkę z pandemią koronawirusa. Zasady zabawy są proste: należy nagrać swoje 16 wersów (zdarza się więcej) na dowolny temat i nominować kolejnych twórców. Akcję zapoczątkował Solar, a odpowiedniego rozgłosu nadał jej w pierwszych dniach udział Taco Hemingwaya, Maty i... Klocucha. Na świeżość i popularność całej zabawy mocno wpłynął fakt, że włączono do niej nie tylko raperów. Aktywnie udzielają się także producenci, wokalistki, muzycy luźno lub wcale nie związani z branżą, a nawet osoby niekojarzone do tej pory z muzyką.

Czytaj także:

Kosiniak-Kamysz wziął udział w #hot16challenge2. Przy okazji zaskoczył nominacją