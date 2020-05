Uwaga! TVN: Kwarantannę odbywa na działce. Wybili mu szyby i przebili opony

Pan Karol pracuje w Holandii przy budowie domków holenderskich. Po trzech miesiącach pobytu za granicą nie wrócił do rodzinnego Szczecinka. Dwa tygodnie obowiązkowej kwarantanny postanowił spędzić na swojej działce w Czaplinku. – Mieszkam w bardzo małym mieszkaniu, mamy dwa pokoje na 35 metrach. Małżonka jest w ciąży i mieszka z nami 15-letni syn. Do tego wielki pies. Wchodząc do takiego mieszkania zrobiłbym wszystkim kwarantannę – wyjaśnia pan Karol.

Przed przyjazdem do Polski mężczyzna zadzwonił do sanepidu. – Zapytałem, czy jest możliwość spędzenia kwarantanny na działce. Pani pytała mnie, czy mam ogrodzoną działkę i warunki sanitarne. Powiedziałem, że warunki turystyczne. Na dwa tygodnie wystarczy – opowiada mężczyzna.

– Myśleliśmy, że będzie miał tam spokój. Zabezpieczył się w wodę, żywność, w toaletę turystyczną. Myśleliśmy, że dwa tygodnie jakoś przelecą, a on będzie coś robił na działce. Chcieliśmy po kwarantannie miło spędzić czas – wyjaśnia pani Marlena, żona pana Karola.

Nadzór nad osobami w kwarantannie sprawuje policja. – W przypadku tego pana wszystko odbywa się bez uwag. Można nawet powiedzieć, że ten pan wykazał się dużą odpowiedzialnością, ponieważ nie naraża swoich domowników na objęcie kwarantanną – mówi podinsp. Alicja Śledziona, rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie.