Preisner: Niedźwiecki odchodzi z Trójki. To pokłosie afery z utworem Kazika?

„Podczas elektronicznego głosowania nad Listą Przebojów Trójki w dn. 15.05.2020 r. został złamany regulamin i do głosowania wprowadzono piosenkę spoza listy. Nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy. W związku z tym Redakcja podjęła decyzję o unieważnieniu tego głosowania. Wyrażamy ubolewanie i przepraszamy wszystkich słuchaczy za zaistniałą sytuację. Na kolejne głosowanie Listy Przebojów Trójki zapraszamy 22 maja o stałej porze” – poinformował w oświadczeniu Tomasz Kowalczewski, dyrektor Programu 3 Polskiego Radia.

Brudziński: Przejaw głupoty

Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się Joachim Brudziński. „Atakowanie Jarosława Kaczyńskiego za to, że w 10-tą rocznicę największej katastrofy jaka spotkała nasz Naród po 1945 roku, złożył wieniec pod pomnikiem swojego brata oraz na Jego symbolicznym grobie na Powązkach jest czymś barbarzyńskim. Nieważne czy krytykują go Tusk, Pani Łepkowska czy Kazik, ale zdejmowanie z Radiowej Trójki informacji o wygranej w liście przebojów piosenki Kazika (moimi zdaniem niesprawiedliwą w swej treści), jest albo przejawem głupoty albo czyjejś złej woli. W wolnym kraju artysta ma prawo do swojej artystycznej (czasami niemądrej) interpretacji zdarzeń” – napisał polityk PiS.

„Zgadzam się z Joachimem Brudzińskim. Zdarza się, że niektórzy artyści śpiewają głupstwa. Nawet bulwersujące. Ale jednak bardziej bulwersujące jest zdejmowanie piosenki za »nieprawomyślność«. To chyba jakaś prowokacja. Na szczęście żyjemy w wolnym kraju i minister kultury nie musi się zgadzać ze wszystkimi decyzjami władz publicznego radia” – skomentował minister kultury Piotr Gliński.

„Nasza Trójka już nie istnieje”

Do sprawy za pośrednictwem mediów społecznościowych odniósł się także Zbigniew Preisner. Kompozytor poinformował, że współpracę z Programem Trzecim Polskiego Radia zakończył dziennikarz Marek Niedźwiecki. „Wczoraj w Programie Trzecim Polskiego Radia wydarzyła się historia, która nawet w najgorszych czasach PRL byłaby nie do pomyślenia. Kazik ze swoją piosenką »Twój ból jest lepszy niż mój« wygrał notowanie Listy przebojów Marka Niedźwieckiego. Kilka godzin później tak zwany redaktor naczelny Trójki Tomasz Kowalczewski ogłosił, że redakcja unieważniła głosowanie, informując, że »wprowadzono piosenkę spoza listy, nadto dokonano manipulacji przy liczeniu głosów oddawanych na poszczególne piosenki, co zafałszowało wynik końcowy«" – opisał na Facebooku.

„Miarka się przebrała! Marek Niedźwiecki jest kolejną osobą, która dzisiaj odeszła z Trójki. Nasza Trójka już nie istnieje. Nie możemy się dać zniewolić tej bolszewickiej polityce, musimy bronić naszej wolności, inaczej zostanie nam »zniewolony umysł« – kontynuował kompozytor.

O czym jest piosenka „Twój ból jest lepszy niż mój”?

Planowany na czerwiec album „Zaraza” będzie pierwszym solowym krążkiem Kazika od 2008 roku. Nic więc dziwnego, że piosenka promująca płytę wzbudziła duże zainteresowanie w sieci. Tym bardziej, że Staszewski zaatakował w niej Jarosława Kaczyńskiego. „Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń, ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń, na łańcuchy patrzę, ocieram łzy, tak jak i ty” – śpiewa Kazik odnosząc się w ten sposób do wprowadzonych przez rząd obostrzeń oraz decyzji wydawanych przez administrację niektórych cmentarzy. „Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom, czy jednak się rzeczy inaczej potoczą. Podbiegam, twoje karki krzyczą stój, bo twój ból jest lepszy niż mój” – słyszymy w dalszej części utworu, gdzie Staszewski nawiązuje do przyjazdu prezesa PiS na Powązki, którego 10 kwietnia wpuszczono na grób matki, chociaż dla innych osób cmentarz pozostawał zamknięty.

Autor tekstu postanowił także zestawić postać Kaczyńskiego z innymi osobami, które 10 kwietnia również obchodziły rocznicę śmierci bliskich. „Cztery lata temu 10 kwietnia Marii prosto pod koła córka uciekła.. Maria nie przekroczy bramy dziś tej, bo twój ból jest lepszy niż jej. Józef miał ojca, żonę i syna i tego się dnia dla nich czas ten zatrzymał. Józef nie wspomni dzisiaj dnia tego, twój ból jest lepszy niż jego” – śpiewa Kazik.

