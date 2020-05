100. rocznica urodzin Karola Wojtyły. Centrum Myśli JP II pokazuje niepublikowane wcześniej zdjęcia

18 maja 2020 r., w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły ruszył oficjalnie portal JP2online – wyszukiwarka materiałów związanych tematycznie z Janem Pawłem II. „Znajdą się na nim multimedia, fotografie, filmy, dokumenty, teksty papieskie, artykuły na temat życia i nauczania Jana Pawła II. Wszystkie materiały o papieżu w jednym miejscu w Internecie – to cel JP2online.pl” – pisze Centrum Myśli Jana Pawła II w opublikowanym komunikacie.

Portal jest obecnie dostępny w polskiej i angielskiej wersji językowej, ale trwają prace także nad wersją hiszpańską i ukraińską. Część zbiorów ma być dostępna do pobrania i wykorzystania w projektach edukacyjnych, badawczych i popularyzatorskich o charakterze niekomercyjnym.

„Jeszcze do niedawna, 15 lat po śmierci papieża Jana Pawła II, materiały archiwalne dotyczące jego życia i posługi były rozproszone, często niedostępne i nie można z nich było swobodnie korzystać. Dlatego Centrum Myśli Jana Pawła II podjęło się zadania zlokalizowania, opracowania merytorycznego i technicznego zbiorów związanych z Karolem Wojtyłą, by udostępnić je internautom” – informuje Centrum Myśli Jana Pawła II.

Przedsięwzięcie jest realizowane w partnerstwie z licznymi instytucjami państwowymi i kościelnymi, które przekazały tysiące archiwaliów z własnych zasobów do prezentacji w JP2online.pl.

„Skarbiec informacji o Janie Pawle II”

W portalu JP2online można znaleźć między innymi: nowoczesną wyszukiwarkę multimediów, dokumentów i tekstów papieskich, multimedialny biogram Jana Pawła II, publikacje tematyczne poświęcone różnym aspektom życia i nauczania papieża, katalog materiałów papieskich znajdujących się w archiwach instytucji państwowych i kościelnych, organizacji papieskich oraz osób prywatnych.

– Choć cały portal to prawdziwy skarbiec informacji o Janie Pawle II, szczególną uwagę warto zwrócić na multimedialny biogram – zachęca Anna Olesiak, kierownik Działu Zasobów Cyfrowych, koordynatorka projektu w Centrum Myśli Jana Pawła II. – Za pomocą ciekawej grafiki, animacji, materiałów audiowizualnych i tekstu chcemy pokazać wydarzenia, osoby i miejsca, które ukształtowały Karola Wojtyłę jako człowieka i przyszłego papieża. Siedem rozdziałów biogramu, które będziemy stopniowo odsłaniać odbiorcom od 18 maja (daty jego urodzin w 1920 roku) do 16 października (daty konklawe w 1978 roku), opowiada o kolejnych etapach i aspektach życia Karola Wojtyły, które doprowadziły go do Stolicy Piotrowej. Nazwaliśmy je: Lolek, Karol, Kapłan, Wujek, Pasterz, Profesor i Jan Paweł II – dodaje.

Niektóre materiały ilustrujące życiorys polskiego papieża mają mieć swoją premierę w portalu, a wiele innych nie było dotąd znane szerszej publiczności. – Znajdzie się tu też sporo ciekawostek i zagadkowych momentów. Internauci dowiedzą się między innymi dlaczego Karol Wojtyła obronił pracę doktorską w Rzymie, ale nie uzyskał tytułu naukowego; do jakiej konspiracyjnej organizacji wstąpił w czasie okupacji niemieckiej w 1940 r.; i co się z nim stało po ciężkim wypadku, gdy w 1944 r. potrąciła go ciężarówka – informuje Olesiak.

Dla Centrum Myśli Jana Pawła II, odpowiedzialnego za upowszechnianie myśli i nauki papieża, otwarcie portalu to nowy etap budowania kultury pamięci o papieżu. – Jesteśmy instytucją, która odpowiada za wprowadzanie w nowatorski sposób papieskiej myśli w rzeczywistość. Nie pozostajemy obojętni wobec zmian, również technologicznych, które kształtują tę rzeczywistość. – mówi Michał Senk, dyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II. – Jestem dumny z mojego zespołu, którego wysiłek doprowadził do tego, że dziś w roku 100 rocznicy urodzin Karola Wojtyły, a dodatkowo w niełatwym dla wszystkich czasie epidemii, Centrum uruchamia wirtualne centrum wiedzy o tym, kim był i co pozostawił nam Jan Paweł II – dodaje.

