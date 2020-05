Po roku zwłoki powołano pierwszego członka komisji ds. pedofilii. To ekspert Ordo Iuris

Komisję ds. pedofilii powołano niemal rok temu, po burzy medialnej wywołanej przez film braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Głośne zapowiedzi rządzących nie przełożyły się niestety na dalsze działania, o czym świadczy najlepiej fakt, że pierwszego członka tego organu powołano dopiero 15 maja. W poniedziałek 18 maja Biuro Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka przekazało personalia tej osoby. To Błażej Kmieciak, wcześniejszy ekspert Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych i członek zespołu do spraw Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Z wykształcenia jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Gazeta.pl dotarła do informacji, iż był on także ekspertem katolickiej, konserwatywnej fundacji Ordo Iuris.

Choć film braci Sekielskich (oraz jego druga część, która premierę miała 16 maja tego roku) opisuje problem ukrywania pedofilii wśród duchownych Kościoła katolickiego, komisja nie ogranicza swojego celu działania do tej tylko grupy. Nie wspomina nawet, czy obejmie ją swoim działaniem. – Nigdy nie będzie zgody na krzywdzenie dzieci, a każdy, kto jest temu winny, niezależnie kim jest i jakie ma wpływy, musi ponieść surową karę. Ufam, że dzięki takim bezkompromisowym ekspertom, jak doktor habilitowany Błażej Kmieciak, każdy sprawca, któremu dotąd udawało się uniknąć sprawiedliwości, w końcu odpowie za swoje czyny – przekazał mediom RPD Mikołaj Pawlak. Pozostałych 6 członków komisji muszą jeszcze wybrać Sejm, Senat, prezydent i premier.

– Powołanie do Komisji to dla mnie nie tylko wielka odpowiedzialność, ale także zaszczyt i misja. Moim celem jest naprawienie zła, które nigdy nie powinno się zdarzyć. Zła w najpodlejszym wydaniu. Zła, które pozostawiło u każdego skrzywdzonego dziecka ślad do końca jego życia. Dlatego każdy, kto takie zło czynił, musi za to odpowiedzieć. I zrobię wszystko, aby tej misji sprostać – zapewnia Błażej Kmieciak.

Kim jest Błażej Kmieciak?

Na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka, Kmieciak przedstawiony został doktor habilitowany nauk prawnych, posiadający doktorat z socjologii prawa, absolwent resocjalizacji i podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki.

Ukończył Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie.

Posiada uprawnienia mediatora, odbywał kursy organizowane przez Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Georgetown i Organizację Narodów Zjednoczonych dotyczące praktyki w stosowaniu praw dziecka oraz przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci.

Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych. Był członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pracuje w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest ekspertem organizacji pozarządowych, m.in. Fundacji Życie i Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego.

Jak dodaje RPD, Kmieciak od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością – niedowidzącą.

To także redaktor, autor i współautor licznych recenzowanych artykułów oraz książek, m.in. „Prawa dziecka jako pacjenta”, „Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne”, „Prawo, psychiatria, społeczeństwo” i „Seksualność i prawo”.

Czytaj także:

„Zabawa w chowanego”. Nowy film Sekielskich o pedofilii w Kościele już w sieci!Czytaj także:

Tomasz Sekielski dla „Wprost”: Kolejny film będzie o tym, czy Jan Paweł II tuszował pedofilięCzytaj także:

Tomasz Terlikowski widział nowy film braci Sekielskich. Ostre słowa dziennikarza