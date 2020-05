Poseł Bortniczuk z Porozumienia interpretuje piosenkę Kazika. Przyznał, że jest fanem artysty

Zniknięcie piosenki „Twój ból jest lepszy niż mój” z Listy Przebojów Trójki to bez wątpienia największa afera mijającego weekendu, komentowana niemal przez cały poniedziałek 18 maja. Utwór krytykujący prezesa PiS tylko na YouTube został odtworzony już ponad 5 milionów razy. Unieważnienie głosowania, które zdominował przebój Kazika Staszewskiego, pociągnęło za sobą odejścia z redakcji: z Trójką pożegnali się m.in. Marek Niedźwiecki, Hirek Wrona, Marcin Kydryński, Agnieszka Szydłowska.

– Jeżeli rzeczywiście miała miejsce sytuacja, w której dochodzi do jakiejś formy cenzury, usuwania z listy piosenki, której wydźwięk jest taki, a nie inny, to jest to absolutnie naganne i zasługuje na potępienie. Natomiast późniejsze godziny pokazywały, że jest tam kilka punktów widzenia i była taka sugestia, że być może wyniki tego notowania były zmanipulowane. Ja nie znam prawdy obiektywnej – mówił w TOK FM Bortniczuk.

Poseł Porozumienia Jarosława Gowina podkreślał przy tym, że jest fanem Kazika. – Zawsze uważałem, że Kazik ma świetny słuch społeczny i lepiej się wsłuchiwać w jego teksty niż je ganić i wygłuszać. A wygłuszanie w dobie internetu jest przeciwskuteczne – dodawał. Poproszony o swoją interpretację tego utworu, po chwili unikania odpowiedzi, zgodził się na jedno zdanie. – Dla mnie jest o tym, że nie powinniśmy jako obóz polityczny zapominać, że władza to służba, a nie przywilej – stwierdził.

