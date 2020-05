Uwaga! TVN: Zabójstwo 16-letniej Kornelii. Kulisy poszukiwań dziewczyny

16-letnia Kornelia zaginęła 11 lutego. Tego dnia umówiła się ze swoją rówieśniczką Martyną. Znały się z osiedla od pół roku. Tego dnia nic nie wskazywało, że może wydarzyć się coś złego. – O godz. 5 rano mąż wstaje do pracy. Okazało się, że nie ma Kornelii. Pierwsze, co zrobiłam, to zapytałam jej chłopaka, gdzie jest Kornelia. Powiedział, że nie wie, że miała przyjść, ale napisała wiadomość, że z nim zrywa – mówi Marlena Krassowska, matka Kornelii.

Gdy wstępne poszukiwania nic nie dały, kobieta poszła na policję zgłosić zaginiecie córki. Jej zdaniem funkcjonariusze zaczęli bagatelizować sprawę, słysząc, że trzy lata temu Kornelia uciekła z domu. – Dyżurny, jak przyjmował zgłoszenie, zapytał, czy uciekła pierwszy raz. Łatka została przyklejona i człowiek jest osądzony z góry. Mówiłam, że się obawiam, że coś złego się stało. Usłyszałam: „Proszę nie myśleć takimi kategoriami. Jakbyśmy znaleźli trupa, to pierwsi byśmy o tym wiedzieli”. Ocenianie nie należy do policji. Jak mi się coś dzieje, to idę do nich. I oczekuję pomocy – mówi Krassowska.

Kobieta podkreśla, że policja nie sprawdziła ostatniego logowania telefonu, mimo składanych pism i próśb. – Obcy ludzie sprawdzili mi to. Dopiero 29 lutego ustaliliśmy, że pojechała do Konstancina – dodaje matka Korneli. Bliscy prowadzili poszukiwania w miejscu logowania telefonu na własną rękę.

Zwłoki w lesie w Konstancinie

Przypadkowy spacerowicz znalazł zwłoki Kornelii po dwóch miesiącach od jej zaginięcia. Miała wykopany grób w lesie. W pobliżu polany, gdzie poszukiwania prowadziła matka i jej znajomi. To właśnie ta okolica, gdzie w dniu zaginięcia telefon komórkowy Kornelii został wyłączony z sieci. – Najgorsze jest, że była z kimś, komu ufała, z tą koleżanką. Mam wielką nadzieję, że za długo nie cierpiała. Nie zniosłabym tego – przyznaje matka dziewczyny.