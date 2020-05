Premier zlecił zakup maseczek bez certyfikatów? Dworczyk zabrał głos

„GW” napisała we wtorek, że jak wynika z dokumentów do których dotarła, „to premier Mateusz Morawiecki zlecił KGHM kupno maseczek, których certyfikaty okazały się nic niewarte; i to rząd za nie zapłaci” . Michał Dworczyk stwierdził w Programie I Polskiego Radia, że „to nieprawdziwe informacje” . Zaznaczył, że „rząd i kancelaria premiera miały bardzo duży udział w zakupie sprzętu ochronnego” . – Mamy bardzo krótką pamięć, nie pamiętamy, co się działo w marcu, jak był problem ze sprzętem ochronnym i była podejmowane działania ekstraordynaryjne, żeby ten sprzęt pozyskać – mówił.

– Niestety wśród podmiotów, które dostarczały sprzęt, znalazły się na dziesiątki milionów sztuk niewielkie partie sprzętu, który nie spełniał parametrów – powiedział szef KPRM. – Były tam sfałszowane certyfikaty jakości albo inne problemy, które zostały ujawnione po badaniach zleconych przez rząd – dodał Według niego sprzęt niespełniający wymogów „został zatrzymany, a pozostał sprzęt pełnowartościowy, który został rozdysponowany do szpitali, domów pomocy społecznej i innych podmiotów, które mogły walczyć z epidemią” . – Polska poradziła sobie z tym wyzwaniem szybko i dobrze na tle innych krajów, dzięki zaangażowaniu różnych spółek Skarbu Państwa, w konsekwencji wydanych decyzji o zakupie sprzętu ochronnego przez premiera Mateusza Morawieckiego dla Lotosu czy KGHM – dodał.

O czym napisała „GW”?

„GW” napisała we wtorek o sprawie sprzętu ochronnego zamówionego przez państwowe koncerny KGHM i Lotos, który dostarczony został do Polski 14 kwietnia na pokładzie największego samolotu świata Antonowa-225 Mrija – maszynę na lotnisku witali premier Mateusz Morawiecki i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. „GW” podawała wcześniej, że "ściągnięte przez KGHM maseczki tak naprawdę kupiła w Chinach spółka Quantron SA". Chodzi o co najmniej 1,35 mln maseczek za ok 8 zł za sztukę, a takie same maseczki można kupić w dyskontach za niecałe 2 zł – pisze „GW” dodając, że Quantron „sprowadzał dla KGHM również maski filtrujące FFP2 i FFP3” .

„GW” podała, że teraz zdobyła „dokumenty świadczące o tym, że miedziowy kombinat działał na pilne zlecenie rządu” . Przytacza fragment pisma z poleceniem premiera Morawieckiego zakupu m.in. produktów leczniczych i wyborów medycznych oraz surowców, które mogą być wykorzystane do przeciwdziałania COVID-19, które miało trafić do prezesa KGHM 2 kwietnia. Według „GW” „szef rządu zastrzegł, że od tego polecenia nie przysługuje odwołanie” i „tłumaczył, że poniesione w Chinach koszty zostaną KGHM zrefundowane z budżetu państwa” .

Gazeta przypomina, że minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, że „maseczki, które też przyjechały z Chin, duża ich partia, zakupiona przez jedną ze spółek, nie spełniają norm” , a jego zastępca Janusz Cieszyński powiedział w poniedziałek „Dziennikowi Gazecie Prawnej” : „KGHM przekazał maski do Agencji Rezerw Materiałowych; my przebadaliśmy maski, które otrzymaliśmy z Agencji; 30 kwietnia wieczorem zapadała decyzja o tym, że wstrzymujemy ich dystrybucję; nie trafiły do odbiorców” .

