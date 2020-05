Kolejny film o pedofilii w Polsce. Premiera już w środę w TVP

Reżyser Sylwester Latkowski opublikował na Facebooku kolejną zapowiedź swojego najnowszego filmu. Tym razem autor „Blokersów” porusza temat pedofilii w sopockiej Zatoce Sztuki i Dream Clubie. W zwiastunach widać było jednak, że zamierza uderzyć również w polskich celebrytów, którzy bawili się w tych lokalach. Widzowie już teraz zadają sobie pytania o to, czy padną jakieś nazwiska i konkretne oskarżenia. Część komentujących zwraca również uwagę na fakt, że film finansowany przez TVP ma premierę blisko produkcji braci Sekielskich „Tylko nie mów nikomu”. Zdaniem sceptycznie nastawionych widzów, produkcja Latkowskiego ma odwracać uwagę od problemu pedofilii w polskim Kościele katolickim.

Sam reżyser twierdzi, że jego celem jest mówienie o pedofilii w ogóle, a nie w odniesieniu do konkretnych grup. „Powinni obawiać się Ci, którzy krzyczą o pedofilii, ale gdy odbywała się na wyciągnięcie ręki to udawali, że nic nie widzą, odwracali głowę albo oceniali to jako niewinną zabawę. Ci którzy uważali, że obowiązują ich inne zasady” – napisał na Twitterze.

– To będzie opowieść o bezsilności. W 2005 r. zrealizowałem film „Pedofile”. Od tamtego czasu przyglądałem się blisko kilku sprawom. Nic się nie zmienia. Bogaci i wpływowi omijają prawo i czują się bezkarni. Zajmując się pedofilią wśród elit, tylko się obrywa – zapowiadał Latkowski jakiś czas temu.

W jednym ze zwiastunów „Nic się nie stało” poznaliśmy m.in. mamę i ciocię 14-letniej Anaid, która pięć lat temu popełniła samobójstwo. W tym samym czasie dzięki reportażom „Wyborczej” zrobiło się też głośno zarówno o Zatoce Sztuki jak i o Dream Clubie. W zwiastunie odnotowano, że w tych miejscach pojawiały się takie gwiazdy jak Kuba Wojewódzki, Andrzej Chyra czy Adam „Nergal” Darski.

W zapowiedzi wypowiadał się ponadto Marcin Turczyński, założyciel Dream Clubu oraz prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Ten ostatni oceniał, że lokal Zatoka Sztuki był „ku***dołkiem” i stał się „przykrywką do działań pedofilskich, stręczycielskich czy produkcji prostytutek”.

