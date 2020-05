Tusk zdradził, o czym rozmawiał z zagranicznym politykiem. Nawiązał do Kazika

Donald Tusk po raz kolejny postanowił skomentować sytuację w Polsce za pośrednictwem Twittera. Tym razem szef Europejskiej Partii Ludowej zdradził, jak wyglądała jego rozmowa z liderem opozycji z jednego z państw bałkańskich. – Nasz rząd jest skorumpowany i łamie wszelkie zasady demokracji. Nie jest jeszcze tak źle, jak w pańskim kraju, ale – miał powiedzieć polityk. Coście uczynili z naszą krainą – podsumował Donald Tusk.

Tym samym polityk nawiązał do słynnego utworu Kazika „Jeszcze Polska”, w którym padają słowa: „coście sk****syny uczynili z ta krainą/pomieszanie katolika z manią postkomunistyczną/ci modlący się co rano i chodzący do kościoła/chętnie by zabili ciebie tylko za kształt twego nosa”.

Afera z piosenką Kazika

Radiowa Trójka unieważniła 1998. notowanie notowanie listy przebojów, które jak pierwotnie ogłoszono, wygrała piosenka Kazika „Twój ból jest lepszy niż mój”. Utwór ten odnosi się do wizyty Jarosława Kaczyńskiego na zamkniętym cmentarzu na Powązkach. „W związku z sytuacją, która zaistniała wokół piątkowego notowania LP3 oraz posądzeniem mnie o nieuczciwość w przygotowywaniu audycji, którą prowadzę od ponad 35 lat, kończę współpracę z Programem III Polskiego Radia” – poinformował dziennikarz Marek Niedźwiecki.

Sprzeciw wobec działań dyrekcji rozgłośni zgłosili nie tylko dziennikarze. „Trudno bez emocji patrzeć na kolejny przykład demolowania kultury” – napisał w mediach społecznościowych Dawid Podsiadło. „Jeżeli na dzisiejszej antenie PR3, polityka jest ważniejsza niż muzyka, jeżeli piosenka powoduje powrót najgorszych komunistycznych praktyk, które znam tylko z książek i opowieści, to myślę że moje utwory też nie powinny być grane na tej antenie dopóki twórcza wolność słowa nie wróci na fale Trójki” – dodał. Krytyczne opinie na temat „cenzurowania” listy przebojów opublikowali również m.in. Katarzyna Nosowska, Anita Lipnicka, Borys Szyc, Zbigniew Preisner czy Karolina Korwin Piotrowska.

