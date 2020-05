Jak będzie wyglądało dalsze luzowanie obostrzeń? Dworczyk mówił o podetapach

Michał Dworczyk w „Salonie politycznym” radiowej Trójki przekazał, że uchwała PKW z 10 maja ws. wyborów zostanie opublikowana „we właściwym momencie”. – Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki akt powinien zostać opublikowany niezwłocznie, a w tego rodzaju sytuacji nie można uciekać od kontekstu, w jakim jesteśmy – dodał podkreślając, że obecnie niezbędne jest przeprowadzenie „innych czynności i analiz”, co ma być wyrazem dbałości o porządek prawny i przebieg procesu legislacyjnego.

Rząd czeka na opinię ekspertów

Szef KPRM odniósł się również do zakupu sprzętu ochronnego przez polski rząd oraz kontrowersji towarzyszących chociażby transakcji przy kupnie maseczek. – To była sytuacja ekstraordynaryjna. Wtedy jeden z ministrów krajów UE, do Chin latał z walizką pieniędzy, żeby na miejscu płacić za sprzęt, który potem trafił do tego kraju. Polska z kolei straciła bardzo dużą partię sprzętu ochronnego, o ile pamiętam to było w Austrii, która została podkupiona nam przez inny kraj europejski, gdzie właśnie też przyjechał urzędnik z pieniędzmi w gotówce i dokonał zakupu tego sprzętu – stwierdził Dworczyk. Jego zdaniem polski rząd dobrze wywiązał się z „obowiązku zabezpieczenia wszystkich służb medycznych” .

Dworczyk ocenił, że wszyscy są już zmęczeni obostrzeniami wprowadzanymi w trakcie epidemii koronawirusa. Dodał, że rząd podejmując decyzję o ogłaszaniu kolejnych etapów odmrażania gospodarki opiera się na opiniach i analizach lekarzy, wirusologów oraz innych ekspertów. – W momencie, kiedy nasi eksperci uznają, że jest właściwy moment, by wejść w ten IV etap, wtedy taka decyzja zapadnie. Mam nadzieję, że to będzie jak najszybciej. Być może będą to podetapy, pewne zróżnicowania wprowadzone do IV etapu, który przedstawialiśmy, ale takie decyzje jeszcze nie zapadły – podsumował.

Czytaj także:

Sasin wskazał możliwy termin wyborów prezydenckich. „Ta data jest ważna”